Сегодня утром Вооруженные силы Украины нанесли удар в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске Самарской области. В момент атаки в учреждении находились новорождённые младенцы, роженицы, пациентки гинекологического отделения и медицинский персонал.

Губернатор региона Вячеслав Федорищев назвал действия ВСУ «бесчеловечной атакой» и подробно рассказал о развитии событий. По его словам, прилёт произошёл рядом с роддомом, в результате чего были выбиты оконные блоки и повреждены автомобили скорой помощи. Само здание не получило прямого попадания.

Медицинский коллектив действовал профессионально и слаженно: всех пациенток и новорождённых оперативно эвакуировали в соседние медицинские учреждения. Женщин сопровождают врачи и психологи. По предварительным данным, среди находившихся в роддоме пострадавших нет.

По поручению губернатора в регионе создан оперативный штаб. Специальная комиссия уже приступила к оценке ущерба. К восстановительным работам планируется приступить сразу после отмены режима угрозы атаки беспилотников. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что весь ущерб будет возмещён за счёт средств Самарской области, и восстановление начнётся незамедлительно.

В тот же день ударам подверглись и промышленные предприятия региона. На местах работают экстренные службы. Персонал был своевременно эвакуирован. По предварительной информации, пострадавших среди сотрудников предприятий также нет.

Губернатор отметил, что ситуация находится под контролем, и все необходимые меры по ликвидации последствий уже приняты.