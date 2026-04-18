Кадр из видео
Политика

Губернатор Самарской области показал последствия удара ВСУ по роддому в Новокуйбышевске

Алексей Самохин
Сегодня утром Вооруженные силы Украины нанесли удар в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске Самарской области. В момент атаки в учреждении находились новорождённые младенцы, роженицы, пациентки гинекологического отделения и медицинский персонал.

Губернатор региона Вячеслав Федорищев назвал действия ВСУ «бесчеловечной атакой» и подробно рассказал о развитии событий. По его словам, прилёт произошёл рядом с роддомом, в результате чего были выбиты оконные блоки и повреждены автомобили скорой помощи. Само здание не получило прямого попадания.

Медицинский коллектив действовал профессионально и слаженно: всех пациенток и новорождённых оперативно эвакуировали в соседние медицинские учреждения. Женщин сопровождают врачи и психологи. По предварительным данным, среди находившихся в роддоме пострадавших нет.

По поручению губернатора в регионе создан оперативный штаб. Специальная комиссия уже приступила к оценке ущерба. К восстановительным работам планируется приступить сразу после отмены режима угрозы атаки беспилотников. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что весь ущерб будет возмещён за счёт средств Самарской области, и восстановление начнётся незамедлительно.

В тот же день ударам подверглись и промышленные предприятия региона. На местах работают экстренные службы. Персонал был своевременно эвакуирован. По предварительной информации, пострадавших среди сотрудников предприятий также нет.

Губернатор отметил, что ситуация находится под контролем, и все необходимые меры по ликвидации последствий уже приняты. 

«Наши подлецы»: генерал рассказал, откуда летели дроны ВСУ на Стерлитамак

Украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать башкирский Стерлитамак, могли запутстить предатели...
Павел Малков: Сегодня ночью совершен поджог офисного помещения на ул. Дзержинского

Подозреваемый задержан. Проводится проверка. По предварительной информации, мужчина стал жертвой мошенников. 
Военкор Коц предложил прекратить стесняться и «подорвать килотонн 150»

Было бы неплохо напомнить европейским поджигателям войны, что мы, все-таки, ядерная держава. Например демонстративно выйти из Договора о запрещении испытаний ядерного оружия и подорвать килотонн 150 на Новой Земле.
20 апреля в Рязани отключат цифровое телевидение и радио

Филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ» сообщает о проведении плановых профилактических работ, которые потребуют временного отключения оборудования.
Детектив объяснил, почему не верит рассказу жены о Герое России Асылханове

Жена Героя России Алексея Асылханова, который пропал в городе...

Полгода поисков пропавшей женщины завершились трагедией, тело Натальи нашли у её дома

Полугодовые поиски 29-летней Натальи Аликиной из Краснокамского района завершились трагически: тело женщины обнаружили совсем рядом с домом, где она жила. Всё это время оно было скрыто под снегом.
Апрельское тепло губит рассаду и обманывает дачников, предупредила синоптик Гидрометцентра

Синоптик Гидрометцентра предупредила: апрельское тепло обманчиво, и заморозки в этом году возможны вплоть до июня — даже в Подмосковье. Поторопившись с посадкой, можно лишиться всего урожая.
Реактивный залп ВСУ выжег лагерь латиноамериканских наёмников под Купянском

Под Купянском наводчик украинской РСЗО Vampire ударил по своим: снаряды накрыли лагерь наёмников из Латинской Америки. Более 30 человек ранены, среди пострадавших — бразильцы.
Последний теплый день позади, циклон испортит выходные москвичам

Пятница, 17 апреля, стала последним теплым днем в Москве на ближайшее время. Уже в субботу в столицу придут дожди, мокрый снег и ночные температуры около нуля — и так до середины следующей недели.
Почему семью Усольцевых до сих пор не нашли? Новая волна поисков началась в апреле 2026

Все думают, что сейчас с телефонами, дронами и сотнями...
Рязанцев предупредили о приближении грозы 

Об этом говорится в метеопредупреждении, опубликованном региональным ГУ МЧС России. 
320 вакансий представили инвесткомпании-партнеры Корпорации развития на ярмарке трудоустройства

Работодатели представили вакансии, провели установочные встречи с соискателями, рассказали о вариантах трудоустройства, стажировках и карьерных перспективах.
IT-эксперт Курочкин сомневается, что заявление Бони могло повлиять на работу Telegram

Обращение блогера Виктории Бони вряд ли послужило причиной восстановления доступа к Telegram у части российских пользователей. Такую точку зрения в интервью изданию «Абзац» озвучил эксперт в сфере информационных технологий Алексей Курочкин.

