Фото: госстройнадзор Рязанской области
Общество

В Рязани приступили к возведению второй очереди ЖК «Символ» на 385 квартир

Анастасия Мериакри
В Рязани дан старт строительству второй очереди жилого комплекса «Символ» на улице Лагерной. В настоящее время на строительной площадке ведутся активные подготовительные работы.

Застройщик уже выполнил установку ограждения, организовал систему видеонаблюдения и приступил к созданию необходимой инфраструктуры. На объекте обустраиваются временные автомобильные дороги, прокладываются инженерные сети и возводится бытовой городок для рабочих.

В ближайшее время строители перейдут к следующему, ключевому этапу — устройству фундамента.

Вторая очередь проекта предложит покупателям 385 квартир с широким выбором современных планировок. Общая площадь нового жилья превысит 16 тысяч квадратных метров.

Особое внимание в проекте уделено благоустройству. Внутренний двор комплекса будет озеленён: здесь высадят деревья и кустарники. Для жителей также оборудуют комфортабельные зоны отдыха и современные игровые площадки для детей.

