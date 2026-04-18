Гигантский астероид Апофис приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние через 3 года

Уже через три года, 13 апреля 2029 года, астероид Апофис размером примерно с три футбольных поля пролетит мимо Земли на расстоянии около 32 тысяч километров от её поверхности. Это ближе, чем орбиты многих геостационарных спутников. По данным NASA, такое сближение крупного небесного тела станет одним из самых редких событий, известных учёным заранее, сообщает Baza.

Апофис был обнаружен в 2004 году и быстро привлёк внимание как потенциально опасный объект. Изначально существовали расчёты, согласно которым он мог столкнуться с Землёй в 2029, 2036 или 2068 годах. Именно поэтому астероид назвали в честь древнеегипетского бога хаоса Апофиса. Однако многолетние наблюдения, включая радиолокационные, полностью исключили риск столкновения как в 2029 году, так и в ближайшие сто лет. Сейчас объект по-прежнему классифицируется как потенциально опасный, но угроза удара отсутствует.

Во время пролёта 13 апреля 2029 года Апофис станет достаточно ярким, чтобы его смогли увидеть невооружённым глазом многие жители Восточного полушария — Европы, Африки и западной Азии. Учёные отмечают, что это будет первый в истории случай, когда подобное близкое прохождение крупного астероида удастся наблюдать с помощью современных технологий.

Земная гравитация во время сближения может оказать приливное воздействие на астероид: «растянуть» и «сжать» его, вызвав оползни и другие поверхностные изменения. Это позволит специалистам заглянуть внутрь небесного тела, которое, по предположениям, состоит из первозданного вещества ранней Солнечной системы возрастом около 4,6 миллиарда лет.

Средний диаметр Апофиса составляет около 340 метров, а его длинная ось достигает не менее 450 метров. NASA сравнивает его размеры с длиной нескольких футбольных полей или высотой Эйфелевой башни. Форма объекта, по данным радарных наблюдений, напоминает вытянутый «арахис».

Учёные планируют активно использовать предстоящий пролёт для исследований. Уже готовятся миссии космических аппаратов, которые изучат астероид с близкого расстояния. Само событие поможет уточнить орбиту Апофиса и лучше понять поведение подобных объектов под влиянием планетарной гравитации.

По состоянию на апрель 2026 года траектория астероида рассчитана с высокой точностью. Расстояние сближения оценивается примерно в 32 тысячи километров от поверхности Земли, или около 38 тысяч километров от центра планеты. Это в несколько раз ближе Луны, но абсолютно безопасно.