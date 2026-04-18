Фото: прокуратура Украины
Новости мира

В Киеве ликвидирован стрелок, захвативший заложников в супермаркете 

Алексей Самохин
Неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим в центре столицы Украины, после чего забаррикадировался в магазине «Велмарт» с заложниками. В результате инцидента погибли пять человек, ещё около 15 получили ранения. Стрелок был ликвидирован спецназом во время штурма.

События развивались днём 18 апреля. По данным местных СМИ, мужчина шёл по улице и вёл беспорядочный огонь по людям. На одном из видеороликов, распространённом в сети, видно, как он выстрелил в упор в прохожего. После этого он зашёл в супермаркет «Велмарт», взял заложников и забаррикадировался внутри здания.

Сотрудники спецслужб оперативно окружили магазин. Внутри были слышны выстрелы. Правоохранители провели переговоры с вооружённым мужчиной. Когда переговоры не принесли результата, был проведён штурм. Во время задержания стрелок открыл огонь по полицейским и был ликвидирован на месте.

Личность нападавшего установлена. Им оказался Дмитрий Васильченков, 1968 года рождения. Он родился в Москве, но имел гражданство Украины. Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, а в последнее время — в Голосеевском районе Киева.

Для нападения Васильченков использовал легальную охотничью винтовку Kel-Tec SUB-2000 под патрон 9×19 мм. Оружие было зарегистрировано в установленном порядке.

О жертвах и пострадавших сообщили официальные лица. Мэр Киева Виталий Кличко сначала заявил о двух убитых и 15 раненых. Позже президент Украины Владимир Зеленский уточнил данные: в результате стрельбы погибли пять человек. Ещё одна раненая женщина скончалась в больнице.

