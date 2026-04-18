ФАС предупредила Wildberries и Ozon: маркетплейсы обязаны изменить условия до 15 мая

Федеральная антимонопольная служба России выдала официальные предупреждения крупнейшим российским маркетплейсам — Wildberries и Ozon. Ведомство выявило признаки нарушений, которые ухудшают положение продавцов и вводят в заблуждение покупателей. Компаниям предписано устранить нарушения до 15 мая, сообщает официальный сайт ведомства. 

ФАС установила, что обе платформы в одностороннем порядке увеличили сроки выплат продавцам за уже реализованные товары. Такие действия, по мнению службы, негативно влияют на финансовое положение предпринимателей и ограничивают их возможности вести бизнес.

Кроме того, маркетплейсы изменили условия тарифов на логистику и возврат товаров уже после того, как продукция была принята на склад. Стоимость перевозки теперь привязывается не к реальной себестоимости услуги, а к цене самого товара. В результате продавцы не могут заранее и точно планировать свои расходы и хозяйственную деятельность.

Отдельное замечание ФАС касается Ozon. Компания ввела платную услугу — специальный знак «оригинал» на карточке товара. По мнению антимонопольной службы, это создаёт у покупателей ложное впечатление, что товар прошёл официальную проверку подлинности. На деле маркировка является лишь платной опцией и не гарантирует достоверность информации о продукции.

В предупреждениях ФАС требует от Wildberries и Ozon внести необходимые изменения в публичную оферту и устранить действия, которые приводят к ограничению конкуренции, необоснованным затратам продавцов и введению потребителей в заблуждение.

Если компании не выполнят требования в установленный срок — до 15 мая, — антимонопольная служба возбудит в отношении них полноценное антимонопольное дело в соответствии с российским законодательством.

Отдельно в ФАС отметили, что вопрос размера комиссий для продавцов и практики инвестирования в цены сейчас прорабатывается в рамках рекомендаций Экспертного совета. Эти аспекты пока не стали предметом текущих предупреждений.

