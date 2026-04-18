Изображение сгенерировано AI
Политика

Россия начала готовиться к ударам по Прибалтике, считает эксперт

Алексей Самохин
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что участившиеся случаи пролетов украинских беспилотников через воздушное пространство Финляндии и стран Прибалтики для ударов по российской территории могут квалифицироваться как соучастие в агрессии. В таком случае, по его словам, вступает в силу 51-я статья Устава ООН, дающая право на самооборону.

Заявление прозвучало 16 апреля 2026 года на фоне недавней публикации Министерством обороны России списка адресов европейских предприятий, которые, по данным ведомства, производят беспилотники и комплектующие для Вооруженных сил Украины. В перечень вошли объекты в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Польше, Чехии и других странах.

Шойгу отметил, что в последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате, подчеркнул он, страдают мирные люди и наносится ущерб гражданской инфраструктуре.

По словам секретаря Совбеза, такие пролеты возможны только в двух вариантах: либо системы ПВО этих стран действуют крайне неэффективно, либо государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство. Во втором случае, указал Шойгу, страны становятся «открытыми соучастниками агрессии против России». «В последнем случае, согласно международному праву, вступает в силу 51-я статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения», — заявил он.

Военный эксперт Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, оценил слова Шойгу как серьезное предупреждение. По его мнению, поскольку Шойгу занимает руководящие позиции в Совбезе, такое заявление «не просто так».

«Честно говоря, я бы задумался на месте стран Прибалтики, которые предоставляют транзитные коридоры для дронов ВСУ. Зная, как внутри Совбеза принимаются решения, а я присутствовал на заседаниях и был исполнителем многих документов Совбеза, это говорит о том, что пошло реальное предупреждение», — сказал Клинцевич.

Эксперт добавил, что заявление может служить подготовкой правовой позиции России перед международным сообществом, в частности, для обоснования возможных ответных действий. Он также отметил, что в Европе, по его мнению, должны понять уровень серьезности таких предупреждений, исходящих от человека, участвующего в принятии решений.

Клинцевич не исключил, что стратегия некоторых стран региона может включать провокации с целью эскалации, и поэтому слова Шойгу могут не быть восприняты. При этом он напомнил о предыдущих заявлениях президента России Владимира Путина о готовности наносить удары и подчеркнул наличие у России значительного количества высокоточных средств поражения, способных достигать целей на территории Европы.

В комментарии эксперта прозвучало, что в случае дальнейшего развития конфликта по сценарию, подобному ближневосточному, последствия для Европы могут быть тяжелыми, поскольку регион не привык к интенсивности ударов, сравнимой с той, что наблюдается на украинском направлении.

