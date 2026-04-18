В Рязанской области 18 апреля сбит украинский беспилотник

В субботу, 18 апреля, в период с 08:00 до 16:00, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Рязанской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В общей сложности, в указанное время над различными регионами России, включая Рязанскую область, было уничтожено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. Атаки были зафиксированы также в Самарской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Нижегородской областях и над акваторией Черного моря.

Напомним, беспилотная опасность была объявлена в Рязанской области утром 18 апреля в 06:08. Отбой угрозы прозвучал в 11:53.