«Неужели президент не понимает»: тревожное предсказание старца Гурьянова начало сбываться

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Прошло больше двадцати лет с тех пор, как ушёл из жизни псковский отшельник Николай Гурьянов. Но в 2026 году его имя снова на слуху. Верующие пророчеств перечитывают его слова и находят в них пугающие совпадения с тем, что происходит сегодня.

Кто же он такой — человек, которого ещё при жизни называли чудотворцем и прозорливцем? И что именно он предвидел для России и всего мира? Слова старца вспомнили журналисты РИА Новости и провили удивительные аналогии.

Детство у алтаря и лагерные сроки

Николай Алексеевич Гурьянов родился 24 мая 1909 года в простой крестьянской семье на Псковщине. Отец служил регентом в церкви, но умер рано — мальчику тогда не исполнилось и пяти лет. Старшие братья уехали в Петербург заниматься музыкой, двое из них погибли на Первой мировой. Николай остался с матерью.

С детства он прислуживал в местном храме Михаила Архангела. Однажды туда приехал митрополит Вениамин Казанский. Мальчик держал посох владыки во время службы, а тот вдруг обнял его и сказал: «Какой ты счастливый, что с Господом…» Эти слова Гурьянов запомнил на всю жизнь.

После школы Николай поступил в Ленинградский педагогический институт, но отчислился быстро — выступил против закрытия храма. Работал псаломщиком, давал частные уроки по математике и физике. А в начале тридцатых его арестовали. Обыл Гурьянов свой срок в Сыктывкаре, на лесоповале покалечил ноги.

Во время войны он оказался в Прибалтике, там его рукоположили в священники. Он окончил богословские курсы, служил в Риге и Вильнюсе. А в 1958-м вернулся в родные края.

Остров, откуда не уехать

Священника назначили настоятелем крошечного храма святителя Николая Чудотворца. Храм стоял на острове Залит посреди Псковского озера. Место глухое, добираться трудно. Но именно туда в шестидесятые годы потянулись паломники со всего Советского Союза.

Отца Николая называли прозорливцем и чудотворцем. Он встречал гостей у порога своего домика, мазал святым елеем, благословлял. А на вопросы об истине отвечал просто: «Просите, чтобы Господь наставил вас на одну-единственную истину — истину спасения. Тогда и в остальном приложится».

Бывало, выйдет старец в ясную погоду и предупредит: «Сегодня на большую землю не возвращайтесь. Озеро не спокойно». А ночью начинался шторм.

Однажды КГБ заинтересовался «псковским чудотворцем». На остров отправили человека с заданием допросить священника и арестовать. Отец Николай молился всю ночь. Утром поднялась небывалая буря. Три дня остров Залит был отрезан от большой земли. Когда шторм утих, про священника забыли. Будто и не было того человека.

«Тяжело ей придётся…»

В девяностые годы к старцу ехали уже не только за исцелением. Люди хотели одного: понять, что ждёт страну дальше. Одна из прихожанок спросила о судьбе Русской церкви. Батюшка ответил с горечью: «Тяжело ей придётся… Как при коммунистах жить будет. И всюду — число правит».

Говорил он и об Америке. Не со злорадством, а скорее с жалостью: «Американцы — несчастные. Сколько их горя ждёт, бедненьких!» И тут же добавлял: «Но мы должны иметь только одну мысль — чтобы все спаслись».

А вот слова, которые сегодня звучат особенно остро. В середине девяностых отец Николай сказал: «Неужели президент Ельцин не понимает, что суровые испытания нас ждут?! Россия как на передовой будет».

И тут же обнадёжил: «…Но потом наступит время, и православный царь придёт».

Паломники засыпали его вопросами: когда именно начнутся испытания? Старец только улыбался и отвечал: «Вы-то доживёте. Вы всё сами увидите».

Что всё это означает для нас сегодня

Сегодня, в 2026 году, когда Россия действительно находится на передовой и в прямом, и в переносном смысле, слова псковского старца перечитывают заново. Многие ищут в них ключ к пониманию того, что происходит с миром и со страной.

Николай Гурьянов не называл точных дат. Он не оставил после себя списков событий по годам. Но его главное предсказание, о грядущих испытаниях и последующем возрождении, продолжает жить. И множество последователей молитвенника верят: он действительно видел то, что скрыто от обычных глаз.

Как говорится в старинном церковном предании, «Россия держится на трёх столпах: на святых, на старцах и на вере народной». И пока помнят таких людей, как отец Николай Гурьянов, есть надежда, что страна выстоит.

