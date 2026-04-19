«ДиДюЛя» исполнит свои хиты на концерте в Рязани 20 апреля

20 апреля в 19:00 в Рязанской областной филармонии состоится концерт одного из самых известных российских композиторов и гитаристов-виртуозов — Валерия Дидюли. Музыкант приглашает рязанцев погрузиться в волшебный мир инструментальной музыки, где сплетаются жанры и культуры со всего мира.

Концертная программа Маэстро — это уникальное путешествие, в котором богатство звучания раскрывается через множество стилей: от традиционного этно и страстного фламенко до ритмов Ближнего Востока и русской культуры.

На сцене прозвучат как легендарные композиции, уже ставшие классикой жанра, такие как: «Полёт на Меркурий», «Путь домой», «Арабика», так и абсолютно новые мелодии.

Особое внимание стоит уделить инструментарию. Зрители услышат не только акустическую и классическую гитары, но и уникальные инструменты: греческая бузуки, 18-струнная гитара, дудук, волынки, перкуссионные инструменты разных народов. Каждый из них раскроет свою уникальную тембральную палитру, создавая волнующие и эмоциональные моменты. По словам организаторов, особенностью программы является живой звук и потрясающее световое шоу, которое подчёркивает атмосферу каждого произведения.

В этом концерте нет слов — музыка говорит сама за себя. Каждый аккорд, каждая нота призваны передать эмоции и мысли, чувства и переживания, понятные зрителям всех культур и возрастов. Это не просто концерт, а незабываемая музыкальная экспедиция.

Ранее наша редакция разыграла два билета на этот концерт в группе «Новости Рязани 7инфо» ВКонтакте. Если вы не стали победителем, у вас всё ещё есть шанс попасть на это грандиозное событие. Оставшиеся билеты можно приобрести на сайте кассы.ру.

Возрастное ограничение 6+.