Культура и события

«ДиДюЛя» исполнит свои хиты на концерте в Рязани 20 апреля

Анастасия Мериакри
20 апреля в 19:00 в Рязанской областной филармонии состоится концерт одного из самых известных российских композиторов и гитаристов-виртуозов — Валерия Дидюли. Музыкант приглашает рязанцев погрузиться в волшебный мир инструментальной музыки, где сплетаются жанры и культуры со всего мира.

Концертная программа Маэстро — это уникальное путешествие, в котором богатство звучания раскрывается через множество стилей: от традиционного этно и страстного фламенко до ритмов Ближнего Востока и русской культуры.

Продолжение после рекламы

На сцене прозвучат как легендарные композиции, уже ставшие классикой жанра, такие как: «Полёт на Меркурий», «Путь домой», «Арабика», так и абсолютно новые мелодии.

Особое внимание стоит уделить инструментарию. Зрители услышат не только акустическую и классическую гитары, но и уникальные инструменты: греческая бузуки, 18-струнная гитара, дудук, волынки, перкуссионные инструменты разных народов. Каждый из них раскроет свою уникальную тембральную палитру, создавая волнующие и эмоциональные моменты. По словам организаторов, особенностью программы является живой звук и потрясающее световое шоу, которое подчёркивает атмосферу каждого произведения.

В этом концерте нет слов — музыка говорит сама за себя. Каждый аккорд, каждая нота призваны передать эмоции и мысли, чувства и переживания, понятные зрителям всех культур и возрастов. Это не просто концерт, а незабываемая музыкальная экспедиция.

Ранее наша редакция разыграла два билета на этот концерт в группе «Новости Рязани 7инфо» ВКонтакте. Если вы не стали победителем, у вас всё ещё есть шанс попасть на это грандиозное событие. Оставшиеся билеты можно приобрести на сайте кассы.ру.

Возрастное ограничение 6+.

Популярные материалы

Новости России

Актёр Владислав Бенграф два дня жил у тёщи перед трагедией — SHOT

По данным журналистов, которые ссылаются на близких пары, в последние месяцы Евгения терпела нестабильное поведение Владислава: он то ссорился с ней и жаловался, то просил прощения. Как говорят знакомые девушки, в какой-то момент ей это надоело, и она выгнала мужа.
Происшествия

SHOT: Актёр Владислав Бенграф и его супруга Евгения зарезали друг друга в Мытищах

Владислав Бенграф — артист театра «ФЭСТ», играл в спектаклях «Сирано де Бержерак», «Мафиози» и других. Его жена Евгения работала заведующей гримёрным цехом в том же театре.
Общество

20 апреля в Рязани отключат цифровое телевидение и радио

Филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ» сообщает о проведении плановых профилактических работ, которые потребуют временного отключения оборудования.
Политика

Россия начала готовиться к ударам по Прибалтике, считает эксперт

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что участившиеся случаи пролетов украинских беспилотников через воздушное пространство Финляндии и стран Прибалтики для ударов по российской территории могут квалифицироваться как соучастие в агрессии. В таком случае, по его словам, вступает в силу 51-я статья Устава ООН, дающая право на самооборону.
Погода

Зима вернется в Рязанскую область в апреле, ученый назвал даты выпадения снега

В субботу, 18 апреля, погода будет преимущественно облачной, с прояснениями. Вероятен небольшой дождь. Температура днём в Рязани поднимется до +14°C, на востоке области — до +17°C. Это будет последнее относительно тёплое «окно» перед похолоданием.

Темы

Интересное

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля: звёзды советуют всем знакам сбавить темп

С 20 по 26 апреля звёзды советуют всем знакам зодиака не гнаться за скоростью, а сосредоточиться на качестве. Главное правило недели — не стремитесь успеть всё и сразу.
Новости России

Подруга Владислава Бенграфа и Евгении, зарезавших друг друга в Мытищах, рассказала об их отношениях

28-летний актёр театра «ФЭСТ» и его 23-летняя супруга, заведующая гримёрным цехом, погибли в результате взаимной поножовщины. Конфликт, переросший в смертельную схватку, произошёл в их квартире на улице Воровского.
Общество

В Рязани прошёл региональный фестиваль по беспилотным авиационным системам

Свыше 50 пилотов в возрасте от 14 до 35 лет из Рязани, Москвы и Владивостока собрались, чтобы посоревноваться в мастерстве управления дронами и продемонстрировать свои инженерные навыки.
Происшествия

В Рязанской области произошло лобовое столкновение автомобиля с мотоциклом, подростка эвакуировали вертолётом

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, двигаясь со стороны Пронска, включила левый указатель поворота, чтобы свернуть на улицу Рязанскую. В этот момент она не заметила мотоциклиста, который ехал по встречной полосе.
Происшествия

В центре Рязани у ТРЦ «Малина» произошла драка

Вечером 18 апреля в центре Рязани, у ТЦ «Малина», произошла драка.
Экология, природа, животные

В Рязанской области продолжается спад воды, 8 населённых пунктов остаются отрезанными

Уровень воды в большинстве рек региона продолжает снижаться, однако последствия половодья всё ещё ощутимы.
Происшествия

В Рязанской области мужчина сбежал к родителям из-за угроз жены зарубить его топором

Вечером в доме супругов были гости. После того как компания разошлась, хозяйка упрекнула мужа в том, что он оказывал знаки внимания одной из приглашённых.
Погода

До 10 см снега может выпасть в Рязанской области 20 апреля

В Рязани за сутки может выпасть до 10 см снега. На северо-востоке области, по оценкам метеорологов, снежный покров будет ещё выше.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье