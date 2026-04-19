Два века назад монах Авель, которого в народе прозвали «русским Нострадамусом», оставил тетради с предсказаниями. Долгое время они считались утраченными. А сегодня, в 2026 году, его слова вдруг обрели пугающую точность.

О чём предупреждал старец и что уже сбылось? Главные пророчества молитвенника обнародовало и проанализировало издание «Царьград».

Как крестьянин стал пророком

В миру монаха звали Василием Васильевым. Родился он в Тульской губернии в крестьянской семье. В молодости тяжело переболел, а после болезни твёрдо решил посвятить жизнь Богу. Родители были против: они хотели, чтобы сын женился, вёл хозяйство, продолжал род. Василий не стал перечить, и в 1774 году его женили, хотя и не по доброй воле.

Но покоя в мирской жизни он не нашёл. В 1785-м тайно ушёл из деревни. Добрался до Валаамского монастыря, принял постриг. Однако продержался там всего год. По свидетельствам, у него начались видения, после которых он покинул обитель. Домой не вернулся — отправился странствовать по миру.

Девять лет скитаний привели его в Николо-Бабаевский монастырь. Там он и написал свою первую пророческую книгу.

«Императрица скоро умрёт»: предсказание и горькая расплата за него

Свои пророчества Авель записывал в многочисленные тетради, которые затем расходились по рукам. Верующие переписывали их как святыню. Но содержание одного из предсказаний оказалось крамольным: монах объявил, что императрица Екатерина II скоро умрёт.

За такие слова его посадили в острог. Однако пророчество сбылось в точности. Когда Екатерина умерла именно так, как предсказывал Авель, новый император Павел I помиловал монаха и выпустил на свободу.

Секретный ларец: что увидел Николай II

Павел I, впечатлённый даром старца, завещал потомкам хранить его предсказания в специальном ларце. В 1901 году император Николай II вскрыл этот ларец. То, что он там прочитал, повергло его в глубокую скорбь.

В пророчестве говорилось:

«Николаю Второму – святому Царю многострадальному. На венец терновый сменит он корону царскую, предан будет народом своим, как некогда Сын Божий. Искупитель будет, искупит собой народ свой».

Старец предрёк Николаю II мученическую смерть. Так и случилось. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома инженера Ипатьева была зверски убита царская семья.

«Скорпион, бичующий землю»: страшное пророчество о России

Но Авель предсказывал не только судьбу правителей. В его тетрадях нашлось место и грядущим катастрофам. Он говорил о Первой мировой войне, о революции.

«Кровь и слёзы напоят сырую землю. Кровавые реки потекут. Брат на брата восстанет», — вещал монах. — «Будут скорпионом бичевать землю русскую, грабить святыни её, закрывать церкви Божии, казнить лучших людей русских».

Толкователи позже связали образ «скорпиона» с Львом Троцким, который родился под знаком Скорпиона. Но шире речь шла о полном уничтожении религиозной жизни страны. И это, увы, сбылось после 1917 года.

«Батый поднимет руку»: предсказание о Гитлере

После революции широко разошлось ещё одно предсказание старца:

«Война будет, великая война мировая… По воздуху люди, как птицы, летать будут, под водой, как рыбы, плавать, серою зловонною друг друга истреблять начнут».

Рассказывалось в пророчестве и о неком Батые, который поднимет руку на Русь. Только в 1941 году стало ясно: речь шла о Гитлере.

«Восстав на Западе, он поднимет руку на землю русскую. Но проснётся Русь. Не выдержит, падет Батый», — так звучало пророчество.

И снова — всё точку.

«Россия сбросит иго безбожное»: что ждёт нас впереди

Монах Авель был убеждён: все беды, которые обрушиваются на Россию, случаются потому, что народ отрекается от своей веры. Он призывал чаще обращаться к Богу, читать молитвы, помнить об ответственности. Внешние несчастья, по его словам, — лишь отражение того, что творится в душах людей.

Но при этом Авель твёрдо обещал: Россию ждёт духовное возрождение и величие.

«Велика будет потом Россия, сбросив иго безбожное… Вернётся к истокам древней жизни своей», — писал он.

И добавлял, что путь к очищению страна пройдёт через страдания:

«Великая судьба предназначена России. Оттого и пострадает она, чтобы очиститься и возжечь свет».

Что говорят скептики и историки

Впрочем, не все готовы слепо верить «русскому Нострадамусу». Член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Михаил Тюренков отмечает: фигура монаха Авеля (Васильева) — одна из самых спорных и загадочных в церковной истории XVIII–XIX веков.

Многие воспринимают приписываемые ему слова как пророчества, однако учёные сомневаются в их подлинности. Рукописей не сохранилось, а все печатные изложения его слов являются поздними, составленными, опубликованными после 1841 года (года кончины монаха Авеля). Поэтому, несмотря на то, что этому человеку приписывают порой действительно очень интересные изречения, академические историки не признают их аутентичными.

Так что верить или нет — решать читателю. Но совпадений многовато, согласны?