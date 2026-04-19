Политика

Востоковед спрогнозировал внезапную эскалацию между США и Ираном

Алексей Самохин
Президент США Дональд Трамп, судя по всему, не рассчитывает на хороший исход предстоящих американо-иранских переговоров в Исламабаде. При этом сохраняется риск резкой эскалации на Ближнем Востоке. Об этом изданию «Абзац» сообщил востоковед Александр Каргин.

Накануне Трамп сказал, что американская сторона направляет представителей в Исламабад на переговоры. Он также заявил, что если Тегеран откажется от сделки, США могут «вывести из строя все электростанции и все мосты» в Иране. В делегацию на этот раунд вошли зять президента Джаред Кушнер и спецпосланник главы США Стив Уиткофф.

«То, что на второй раунд переговоров не летит вице-президент США Джей Ди Вэнс, хорошо показывает, насколько Трамп в целом настроен оптимистично по поводу возможной сделки. Иными словами, велика вероятность, что переговоры завершатся без результата. Напомню, что через 72 часа заканчивается срок ранее согласованного перемирия между США и Ираном. Поэтому возобновление боевых действий вполне возможно, причем это может случиться внезапно — в манере Трампа», — подчеркнул Каргин.

Он добавил, что важно смотреть не столько на заявления Трампа, сколько на его действия. По его словам, США все это время продолжали наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, и сейчас там уже находятся три авианосные группы.

Кроме того, в противостояние Ирана и США, по оценкам, могут вмешаться йеменские хуситы, если они перекроют Баб-эль-Мандебский пролив. Такой шаг может серьезно ударить по мировой логистике и экономике.

Популярные материалы

Новости России

Актёр Владислав Бенграф два дня жил у тёщи перед трагедией — SHOT

По данным журналистов, которые ссылаются на близких пары, в последние месяцы Евгения терпела нестабильное поведение Владислава: он то ссорился с ней и жаловался, то просил прощения. Как говорят знакомые девушки, в какой-то момент ей это надоело, и она выгнала мужа.
Происшествия

SHOT: Актёр Владислав Бенграф и его супруга Евгения зарезали друг друга в Мытищах

Владислав Бенграф — артист театра «ФЭСТ», играл в спектаклях «Сирано де Бержерак», «Мафиози» и других. Его жена Евгения работала заведующей гримёрным цехом в том же театре.
Общество

20 апреля в Рязани отключат цифровое телевидение и радио

Филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ» сообщает о проведении плановых профилактических работ, которые потребуют временного отключения оборудования.
Политика

Россия начала готовиться к ударам по Прибалтике, считает эксперт

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что участившиеся случаи пролетов украинских беспилотников через воздушное пространство Финляндии и стран Прибалтики для ударов по российской территории могут квалифицироваться как соучастие в агрессии. В таком случае, по его словам, вступает в силу 51-я статья Устава ООН, дающая право на самооборону.
Погода

Зима вернется в Рязанскую область в апреле, ученый назвал даты выпадения снега

В субботу, 18 апреля, погода будет преимущественно облачной, с прояснениями. Вероятен небольшой дождь. Температура днём в Рязани поднимется до +14°C, на востоке области — до +17°C. Это будет последнее относительно тёплое «окно» перед похолоданием.

Акценты

Доходы России от нефти растут, но этого мало, чтобы закрыть дефицит казны

Экономическая выгода России на фоне блокады Ормузского пролива растет с каждым днем. По оценкам, в апреле доходы от сырьевого сектора могут дойти до 1 трлн рублей — это будет максимальный уровень с середины 2024 года. При этом даже такие дополнительные деньги, появившиеся из‑за событий в Персидском заливе, пока не решают проблему федерального бюджета.
Новости России

Актер Владислав Бенграф публично признавался супруге в любви

Сегодня появилась информация о трагедии в подмосковных Мытищах. В квартире на 16-м этаже погибли 28-летний актер театра драмы и комедии «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена Евгения. По имеющимся сведениям, во время ссоры они нанесли друг другу смертельные ранения кухонными ножами.
Новости России

Актёр Владислав Бенграф два дня жил у тёщи перед трагедией — SHOT

По данным журналистов, которые ссылаются на близких пары, в последние месяцы Евгения терпела нестабильное поведение Владислава: он то ссорился с ней и жаловался, то просил прощения. Как говорят знакомые девушки, в какой-то момент ей это надоело, и она выгнала мужа.
Новости кино и ТВ

Стас Пьеха рассказал о судьбе своего биологического отца

Отец Стаса Пьехи лишился квартиры в Вильнюсе и теперь живет в государственном доме престарелых. Об этом певец рассказал в эфире программы «Секрет на миллион» (16+).
Происшествия

SHOT: Актёр Владислав Бенграф и его супруга Евгения зарезали друг друга в Мытищах

Владислав Бенграф — артист театра «ФЭСТ», играл в спектаклях «Сирано де Бержерак», «Мафиози» и других. Его жена Евгения работала заведующей гримёрным цехом в том же театре.
Общество

В Госдуме предложили включать платные услуги сантехников и электриков в платежки ЖКХ

Как отметил депутат, с одной стороны, такой подход может стать дополнительной гарантией качества выполненных работ. С другой — это даст управляющим компаниям дополнительный доход
Новости России

Налоговая объяснила, кого затронет контроль переводов на карты и почему оценки о 10 млн неверны

ФНС сообщила, что массово следить за переводами на карты не собирается, а разговоры о миллионах людей «под прицелом» не соответствуют действительности. Проверять будут только те операции, в которых видны признаки скрытого дохода.
Акценты

СК: нацисты уничтожали мирных жителей в годы ВОВ, аналогичные преступления ВСУ расследуются и сегодня

Следственный комитет России заявил о доказанных фактах геноцида в годы Великой Отечественной войны и сообщил о рассмотрении аналогичного дела по событиям в Донбассе. Речь идет о тысячах жертв и десятках судебных решений.

