Востоковед спрогнозировал внезапную эскалацию между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп, судя по всему, не рассчитывает на хороший исход предстоящих американо-иранских переговоров в Исламабаде. При этом сохраняется риск резкой эскалации на Ближнем Востоке. Об этом изданию «Абзац» сообщил востоковед Александр Каргин.

Накануне Трамп сказал, что американская сторона направляет представителей в Исламабад на переговоры. Он также заявил, что если Тегеран откажется от сделки, США могут «вывести из строя все электростанции и все мосты» в Иране. В делегацию на этот раунд вошли зять президента Джаред Кушнер и спецпосланник главы США Стив Уиткофф.

«То, что на второй раунд переговоров не летит вице-президент США Джей Ди Вэнс, хорошо показывает, насколько Трамп в целом настроен оптимистично по поводу возможной сделки. Иными словами, велика вероятность, что переговоры завершатся без результата. Напомню, что через 72 часа заканчивается срок ранее согласованного перемирия между США и Ираном. Поэтому возобновление боевых действий вполне возможно, причем это может случиться внезапно — в манере Трампа», — подчеркнул Каргин.

Он добавил, что важно смотреть не столько на заявления Трампа, сколько на его действия. По его словам, США все это время продолжали наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, и сейчас там уже находятся три авианосные группы.

Кроме того, в противостояние Ирана и США, по оценкам, могут вмешаться йеменские хуситы, если они перекроют Баб-эль-Мандебский пролив. Такой шаг может серьезно ударить по мировой логистике и экономике.