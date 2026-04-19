Изображение от Drazen Zigic на Freepik
Общество

Водителям на летней резине советуют пересесть на общественный транспорт 20 апреля

Анастасия Мериакри
В понедельник, 20 апреля, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рекомендовал водителям, использующим летнюю резину, воздержаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом.

В ведомстве пояснили, что решение связано с резким ухудшением погодных условий. В Москве ожидается: снег с дождем, сильный ветер, понижение температуры.

«Летняя резина в такую погоду опасна. Она не обеспечивает надежного сцепления с дорогой при минусовых температурах, снеге и гололедице. Тормозной путь значительно увеличивается, а машину может занести», — отмечается в официальном телеграм-канале ведомства.

Напомним, в Рязанской области 20 апреля ожидаются обильные осадки и похолодание. Выпадет более 10 см снега.

