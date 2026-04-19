Водителям на летней резине советуют пересесть на общественный транспорт 20 апреля

В понедельник, 20 апреля, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рекомендовал водителям, использующим летнюю резину, воздержаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом.
В ведомстве пояснили, что решение связано с резким ухудшением погодных условий. В Москве ожидается: снег с дождем, сильный ветер, понижение температуры.
Напомним, в Рязанской области 20 апреля ожидаются обильные осадки и похолодание. Выпадет более 10 см снега.