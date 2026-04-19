Танцевальный коллектив «Верес» отметил 20-летие во Дворце молодёжи Рязани

В Рязани, во Дворце молодёжи, с размахом отметили 20-летний юбилей образцового ансамбля танца «Верес». Этот коллектив, известный своими победами и яркими выступлениями, занимается на базе Дворца Первых и по праву считается одним из самых титулованных в регионе.

За два десятилетия ансамбль прошёл большой творческий путь. Руководитель коллектива Юлия Мешихина поделилась воспоминаниями о первых шагах и главных достижениях:

«За годы существования коллектива особенно запомнились наши первые выступления, победы на конкурсах. Эти моменты остались в памяти как доказательства того, что мы можем расти, развиваться, достигать целей, удивлять аудиторию. Особенно трогательны те выступления, когда вся команда на сцене объединена одним сильным гастроем, верой в себя и верой в нас».

Юлия Мешихина также отметила, что одним из главных вызовов для коллектива стало сохранение мотивации и командного духа в условиях нехватки времени, ресурсов и притока новых участников. Однако именно трудности, по её словам, закаляют и учат искать креативные решения. В планах — запуск новых проектов, объединяющих танец с современными технологиями и театральным искусством.

Воспитанницы ансамбля рассказали, что для них значит танец и участие в коллективе.

Мария Лёнюшкина поделилась своими впечатлениями:

«Мне нравится выражать свои эмоции движениями и танцевать с друзьями. Особенно мне запомнилось, когда меня впервые поставили в сольную партию, было столько эмоций, волнение. Если бы у меня была возможность поставить танец, я бы поставила танец Майкла Джексона, мы бы танцевали лунной походкой».

Милана Дельцова подчеркнула важность дисциплины и командного духа:

«За время учёбы в коллективе я научилась дисциплине, любви к девочкам, своему делу, педагогам. Для меня танец — это история, которую можно рассказать на сцене, этого не передать словами».

Праздничное мероприятие стало не только подведением итогов, но и вдохновляющим стартом для новых творческих свершений ансамбля «Верес».