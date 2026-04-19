Криминальный авторитет похитил россиянку в Индонезии — SHOT

В Индонезии россиянку похитил местный криминальный авторитет, сообщает SHOT со ссылкой на родственников женщины. По их словам, у неё отняли телефон и документы и удерживают против воли.

Мать женщины Светлана сообщила SHOT, что её дочь, 39-летняя Наталия Рукавишникова из подмосковного Раменского, в январе уехала на три месяца в отпуск вместе с подругой в Джакарту. Там она познакомилась с 37-летним местным мужчиной, о котором Наталия почти ничего не рассказывала семье.

Когда девушка намеревалась вернуться домой, люди из окружения этого индонезийца не позволили ей вылететь: её сняли с самолёта, при этом она пыталась сопротивляться и звала на помощь. После этого у россиянки забрали паспорт и телефон.

В настоящее время, по утверждению Светланы, Наталию принудительно удерживает тот же мужчина, которого близкие характеризуют как влиятельную фигуру в местной криминальной среде. Сообщается, что он контролирует её перемещения; Наталия живёт в его доме и лишь эпизодически получает возможность связаться с матерью по телефону. В ходе одного из разговоров ей удалось сфотографировать документы мужчины и переслать изображение близким.

Завтра, со слов матери, мужчина планирует отвезти Наталию в посольство России для продления визы. Близкие сообщают, что также обращались в соответствующее ведомство и рассчитывают на содействие.