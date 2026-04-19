Военный эксперт раскрыл, какие объекты ВСУ могли стать мишенью в Одессе

Российские военные нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Одессе. Как пояснил в разговоре с aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский, под удар могли попасть цеха, где собирают безэкипажные катера, а также места их хранения.

Одесса играет ключевую роль в логистике. В город регулярно доставляют военные грузы. Мощная портовая инфраструктура позволяет временно размещать технику, вооружение и боеприпасы перед отправкой дальше. Эксперт уточнил: такие грузы нередко прячут в неожиданных местах. Речь идет об элеваторах и складах, где обычно хранят продовольствие. Это усложняет их обнаружение.

Продолжение после рекламы

Отдельное направление — производство и запуск БЭКов. В Одессе, по словам специалиста, развернута инфраструктура для их сборки и использования в атаках на суда и портовые объекты в Черном море.

Склады и цеха с такими системами рассматривают как первоочередные цели. Речь идет не только о морских дронах, но и о других ударных средствах — наземных и воздушных. Их стараются уничтожить в первую очередь, добавил Джерелиевский.