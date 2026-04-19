ХК «Рязань-ВДВ» завершает сезон в ВХЛ после поражения 7:2 в 1/4 финала

19 апреля в Альметьевске состоялся пятый матч 1/4 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги. Местный «Нефтяник» принимал «Рязань-ВДВ». Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев.
Первый период прошёл в равной борьбе и завершился со счётом 1:1. Однако во втором отрезке «Нефтяник» перехватил инициативу и увеличил преимущество — 4:1. В оставшееся время хозяева закрепили успех, а рязанцы сумели забросить ещё одну шайбу, но переломить ход матча не удалось.
Таким образом, «Рязань-ВДВ» завершает сезон. После игры хоккеисты команды обратились к болельщикам:
Болельщики благодарят команду за сезон и надеются на сохранение ключевых игроков:
«Соперника с прохождением этой серии, с победой в этой серии. Хорошие матчи. Даже несмотря на сегодняшний счёт, игра была упорная. Опять же, пропускали лёгкие голы, но это уже в прошлом. Поэтому нашим парням, которые многие звёзд с неба не хватали и не хватают — это было хорошим уроком и пойдёт на пользу игра с такой командой, с такой организованной командой, с такой плотной командой. То есть все в копилочку, несмотря на поражение. Еще раз соперника с победой и удачи в полуфинале», — комментирует проигрыш главный тренер «Рязань-ВДВ» Павел Зубов.