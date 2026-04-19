ХК «Рязань-ВДВ» завершает сезон в ВХЛ после поражения 7:2 в 1/4 финала

19 апреля в Альметьевске состоялся пятый матч 1/4 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги. Местный «Нефтяник» принимал «Рязань-ВДВ». Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев.

Первый период прошёл в равной борьбе и завершился со счётом 1:1. Однако во втором отрезке «Нефтяник» перехватил инициативу и увеличил преимущество — 4:1. В оставшееся время хозяева закрепили успех, а рязанцы сумели забросить ещё одну шайбу, но переломить ход матча не удалось.

Таким образом, «Рязань-ВДВ» завершает сезон. После игры хоккеисты команды обратились к болельщикам:

«Это было настоящее приключение, и оно, увы, подходит к концу… Мы завершали сезон в гостях, но даже на чужой арене мы слышали ваши голоса. Спасибо вам, наши лучшие болельщики, за то, что за этот сезон вы проехали сотни километров и поддержали нас там, где это было особенно важно. Мы не говорим «прощайте». Мы говорим «до встречи». Ведь уже совсем скоро мы снова выйдём на лёд, и вы снова будете с нами».

Болельщики благодарят команду за сезон и надеются на сохранение ключевых игроков:

«Боролись до конца, было видно, что переживали и хотели выиграть. Надеюсь, что хотя бы часть состава останется на следующий сезон!! Очень всех успели полюбить. Спасибо вам, ребята».



«Подарили интересный сезон, всем ребятам спасибо!!! Понравились многие, на них надеемся дальше. Спасибо тренерскому штабу».

«Соперника с прохождением этой серии, с победой в этой серии. Хорошие матчи. Даже несмотря на сегодняшний счёт, игра была упорная. Опять же, пропускали лёгкие голы, но это уже в прошлом. Поэтому нашим парням, которые многие звёзд с неба не хватали и не хватают — это было хорошим уроком и пойдёт на пользу игра с такой командой, с такой организованной командой, с такой плотной командой. То есть все в копилочку, несмотря на поражение. Еще раз соперника с победой и удачи в полуфинале», — комментирует проигрыш главный тренер «Рязань-ВДВ» Павел Зубов.