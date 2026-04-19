Стали известны новые детали трагедии в Мытищах: в ночь на 19 апреля в квартире нашли мертвыми 28-летнего Владислава Бенграфа и его 23-летнюю жену Евгению. Оба работали в одном театре. При этом еще неделю назад со стороны казалось, что в их отношениях все спокойно и хорошо.

Как уточняет «МК», в ту ночь между супругами произошла ссора. Когда на место приехали оперативные службы, дверь оказалась заперта изнутри. Оба жильца уже были мертвы. Владислав и Евгения работали в Театре драмы и комедии «ФЭСТ»: Евгения была гримером, Владислав — актером.

Трагичности добавляет то, что совсем недавно их отношения выглядели почти примерными. Владислав приехал в Подмосковье из Алтайского края, и, как говорят коллеги, именно Евгения когда-то привела его в этот театр.

Для коллектива случившееся стало потрясением. Ни руководство, ни коллеги не замечали признаков скорого разрыва, серьезных конфликтов или тем более того, что все может закончиться так жестоко.

В сентябре 2025 года на странице театра в соцсети публиковали романтическую историю пары: Владислав сделал предложение на яхте, на волнах Азовского моря. С того теплого момента не прошло и года.

По имеющейся информации, в критический момент Евгения еще была жива и успела сама позвонить в экстренные службы. Она кричала, что муж ее убивает, после чего связь оборвалась, а на дальнейшие звонки она уже не отвечала. Соседи тоже говорили, что слышали крики.

Дверь в квартиру вскрывали сотрудники МЧС, но к тому времени оба уже были мертвы. У Евгении нашли ножевые ранения в грудь, у Владислава — тяжелое ранение шеи. При осмотре квартиры запрещенных веществ не обнаружили.

Незадолго до трагедии в их общении не было заметно явных признаков того, что все рушится. Судя по сообщениям в открытых чатах, еще месяц назад Евгения с теплотой реагировала на эмоции мужа и в шутку писала, что из его фотографий «можно сделать мем». А примерно за неделю до случившегося, если верить тем же открытым сообщениям, они обсуждали планы 26 апреля сходить на парад французских бульдогов в усадьбе Воронцово. По версии правоохранителей, во время ссоры, на фоне разговора о разводе, Владислав и Евгения нанесли друг другу смертельные ранения. Предполагается, что отношения в семье могли быть не такими благополучными, как выглядело со стороны.

Как сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, возбуждены два уголовных дела по статье «Убийство».