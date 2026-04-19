Владислав и Евгения Бенграф. Фото: соцсети
Новости России

Стали известны подробности жизни погибшего актёра Бенграфа и его жены Евгении

Алексей Самохин
Стали известны новые детали трагедии в Мытищах: в ночь на 19 апреля в квартире нашли мертвыми 28-летнего Владислава Бенграфа и его 23-летнюю жену Евгению. Оба работали в одном театре. При этом еще неделю назад со стороны казалось, что в их отношениях все спокойно и хорошо.

Как уточняет «МК», в ту ночь между супругами произошла ссора. Когда на место приехали оперативные службы, дверь оказалась заперта изнутри. Оба жильца уже были мертвы. Владислав и Евгения работали в Театре драмы и комедии «ФЭСТ»: Евгения была гримером, Владислав — актером.

Продолжение после рекламы

Трагичности добавляет то, что совсем недавно их отношения выглядели почти примерными. Владислав приехал в Подмосковье из Алтайского края, и, как говорят коллеги, именно Евгения когда-то привела его в этот театр.

Для коллектива случившееся стало потрясением. Ни руководство, ни коллеги не замечали признаков скорого разрыва, серьезных конфликтов или тем более того, что все может закончиться так жестоко.

В сентябре 2025 года на странице театра в соцсети публиковали романтическую историю пары: Владислав сделал предложение на яхте, на волнах Азовского моря. С того теплого момента не прошло и года.

По имеющейся информации, в критический момент Евгения еще была жива и успела сама позвонить в экстренные службы. Она кричала, что муж ее убивает, после чего связь оборвалась, а на дальнейшие звонки она уже не отвечала. Соседи тоже говорили, что слышали крики.

Дверь в квартиру вскрывали сотрудники МЧС, но к тому времени оба уже были мертвы. У Евгении нашли ножевые ранения в грудь, у Владислава — тяжелое ранение шеи. При осмотре квартиры запрещенных веществ не обнаружили.

Незадолго до трагедии в их общении не было заметно явных признаков того, что все рушится. Судя по сообщениям в открытых чатах, еще месяц назад Евгения с теплотой реагировала на эмоции мужа и в шутку писала, что из его фотографий «можно сделать мем». А примерно за неделю до случившегося, если верить тем же открытым сообщениям, они обсуждали планы 26 апреля сходить на парад французских бульдогов в усадьбе Воронцово. По версии правоохранителей, во время ссоры, на фоне разговора о разводе, Владислав и Евгения нанесли друг другу смертельные ранения. Предполагается, что отношения в семье могли быть не такими благополучными, как выглядело со стороны.

Как сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, возбуждены два уголовных дела по статье «Убийство».

Популярные материалы

Новости России

Актёр Владислав Бенграф два дня жил у тёщи перед трагедией — SHOT

По данным журналистов, которые ссылаются на близких пары, в последние месяцы Евгения терпела нестабильное поведение Владислава: он то ссорился с ней и жаловался, то просил прощения. Как говорят знакомые девушки, в какой-то момент ей это надоело, и она выгнала мужа.
Происшествия

SHOT: Актёр Владислав Бенграф и его супруга Евгения зарезали друг друга в Мытищах

Владислав Бенграф — артист театра «ФЭСТ», играл в спектаклях «Сирано де Бержерак», «Мафиози» и других. Его жена Евгения работала заведующей гримёрным цехом в том же театре.
Общество

Новости России

Актер Владислав Бенграф публично признавался супруге в любви

Сегодня появилась информация о трагедии в подмосковных Мытищах. В квартире на 16-м этаже погибли 28-летний актер театра драмы и комедии «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена Евгения. По имеющимся сведениям, во время ссоры они нанесли друг другу смертельные ранения кухонными ножами.
Политика

Темы

Новости России

Новости России

Политика

Акценты

Новости России

Новости России

Новости кино и ТВ

Происшествия

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье