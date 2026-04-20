Криминалист объяснил, как актер Бенграф и его жена смогли убить друг друга

Актер Владислав Бенграф и его жена Евгения смогли убить друг друга, поскольку раненый человек в агонии в состоянии двигаться и нанести ответный удар, рассказал «АиФ» криминалист Михаил Игнатов.

Тела 28-летнего мужчины и 23-летней женщины нашли накануне утром в квартире в Мытищах. Оба работали в Театре драмы и комедии «ФЭСТ»: Евгения была гримером, Владислав — актером. По предварительной версии, они поругались и нанесли друг другу удары ножом.

Криминалист пояснил, что такой случай встречается в практике довольно редко.

«Смертельно раненый может ударить другого человека ножом. Это состояние агонии. Возможно, имело место алкогольное опьянение, алкоголь притупляет болевой порог. Человек в этом случае какое-то время еще живет и может ответить своему убийце», — рассказал Игнатов.

По его мнению, женщина, получив удар ножом, могла не сразу заметить его и начать размахивать холодным оружием, случайно попав в шею артиста.

Как сообщила старший помощник главка СК по Московской области Ольга Врадий, возбуждены два уголовных дела по статье «Убийство».