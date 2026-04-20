Фото: t.me/mosoblproc
Криминалист объяснил, как актер Бенграф и его жена смогли убить друг друга

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Актер Владислав Бенграф и его жена Евгения смогли убить друг друга, поскольку раненый человек в агонии в состоянии двигаться и нанести ответный удар, рассказал «АиФ» криминалист Михаил Игнатов.

Тела 28-летнего мужчины и 23-летней женщины нашли накануне утром в квартире в Мытищах. Оба работали в Театре драмы и комедии «ФЭСТ»: Евгения была гримером, Владислав — актером. По предварительной версии, они поругались и нанесли друг другу удары ножом.

Криминалист пояснил, что такой случай встречается в практике довольно редко.

«Смертельно раненый может ударить другого человека ножом. Это состояние агонии. Возможно, имело место алкогольное опьянение, алкоголь притупляет болевой порог. Человек в этом случае какое-то время еще живет и может ответить своему убийце», — рассказал Игнатов.

Читайте также: Стали известны подробности жизни погибшего актёра Бенграфа и его жены Евгении

По его мнению, женщина, получив удар ножом, могла не сразу заметить его и начать размахивать холодным оружием, случайно попав в шею артиста.

Как сообщила старший помощник главка СК по Московской области Ольга Врадий, возбуждены два уголовных дела по статье «Убийство».

Актёр Владислав Бенграф два дня жил у тёщи перед трагедией — SHOT

По данным журналистов, которые ссылаются на близких пары, в последние месяцы Евгения терпела нестабильное поведение Владислава: он то ссорился с ней и жаловался, то просил прощения. Как говорят знакомые девушки, в какой-то момент ей это надоело, и она выгнала мужа.
«Неужели президент не понимает»: тревожное предсказание старца Гурьянова начало сбываться

«Псковский чудотворец» полвека назад видел события сегодняшних дней. И предсказал, чем закончатся для России трудности.
SHOT: Актёр Владислав Бенграф и его супруга Евгения зарезали друг друга в Мытищах

Владислав Бенграф — артист театра «ФЭСТ», играл в спектаклях «Сирано де Бержерак», «Мафиози» и других. Его жена Евгения работала заведующей гримёрным цехом в том же театре.
Участник СВО назвал ключ к разгадке исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...
Актер Владислав Бенграф публично признавался супруге в любви

Сегодня появилась информация о трагедии в подмосковных Мытищах. В квартире на 16-м этаже погибли 28-летний актер театра драмы и комедии «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена Евгения. По имеющимся сведениям, во время ссоры они нанесли друг другу смертельные ранения кухонными ножами.

Глава X5 назвала способ платить в магазинах без интернета

Одним из способов решить проблему с безналичными платежами в...
Мать Асылханова раскрыла важную деталь о водителе машины, в которую сел ее сын

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...
Зрители рассказали, как спаслись от тигра в ростовском цирке

Во время представления в цирке в Ростове-на-Дону рухнула защитная...
Участник СВО назвал ключ к разгадке исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...
Россияне за один день закрыли ипотеку семье из Подмосковья

Жительница Подмосковья Кристина Кива за сутки собрала 1,6 миллиона...
Эксперт по выживанию Тайга описал сценарий гибели Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в красноярской тайге, с высокой долей...
Вдова и дочь Пьера Нарцисса впервые за четыре года посетят его могилу

Валерия Калачева, вдова певца Пьера Нарцисса, впервые планирует посетить...
Жена Героя России Асылханова рассказала подробности поисков мужа

Супруга Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в городе Юрге...

