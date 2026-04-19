В Рязанской области продолжается спад воды, 8 населённых пунктов остаются отрезанными

По состоянию на 11:00 19 апреля 2026 года обстановка с паводком в Рязанской области остаётся стабильной. Уровень воды в большинстве рек региона продолжает снижаться, однако последствия половодья всё ещё ощутимы.

Согласно данным Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за минувшие сутки зафиксированы следующие изменения:

Продолжение после рекламы

Река Ока (г. Рязань): уровень воды понизился на 20 см и составляет 404 см.

Река Ока (с. Старая Рязань): снижение на 14 см, уровень — 504 см.

Река Ока (г. Касимов): снижение на 3 см, уровень — 599 см.

В то же время на некоторых притоках наблюдается незначительный подъём воды:

Река Мокша (р. п. Кадом): повышение на 3 см, уровень — 642 см.

Река Проня (н. п. Быково): повышение на 11 см, уровень — 332 см.

За последние сутки ситуация на местах улучшилась: от воды освободились 6 приусадебных участков в Рязани и один низководный мост в Рязанском округе.

Тем не менее, последствия паводка сохраняются. По данным МЧС, остаются затопленными: 94 приусадебных участка, 6 участков автомобильных дорог, 5 низководных мостов.

Из-за подтопления подъездных путей от внешнего мира отрезаны 8 населённых пунктов. Для обеспечения сообщения с ними организовано 6 лодочных переправ.

Жизнеобеспечение населения не нарушено, эвакуация не требуется. Ситуация находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Рязанской области.