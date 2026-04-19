В центре Рязани у ТРЦ «Малина» произошла драка

Вечером 18 апреля в центре Рязани, у ТЦ «Малина», произошла драка. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

На место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники полиции. По данным очевидцев, на тротуарной дорожке рядом с торговым центром были обнаружены следы крови.

На текущий момент официальная информация о причинах конфликта, количестве его участников и возможных пострадавших отсутствует. Правоохранительные органы не предоставили комментариев по данному происшествию.