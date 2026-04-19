В Рязанской области произошло лобовое столкновение автомобиля с мотоциклом, подростка эвакуировали вертолётом

Вечером 18 апреля на окраине города Новомичуринска произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Около 21:00 на повороте с трассы к улице Рязанской столкнулись автомобиль Mitsubishi Xpander Cross и мотоцикл RACER RC300CS. Об этом сообщает издательство «Пресса».

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, двигаясь со стороны Пронска, включила левый указатель поворота, чтобы свернуть на улицу Рязанскую. В этот момент она не заметила мотоциклиста, который ехал по встречной полосе. Произошло столкновение: удар пришёлся в правую часть автомобиля. От мощного удара мотоцикл отбросило на проезжую часть.

На место ДТП незамедлительно были вызваны сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Пострадавшим оказался 16-летний водитель мотоцикла. В связи с тяжёлым состоянием и необходимостью экстренной госпитализации для эвакуации подростка был задействован вертолёт санитарной авиации. Юношу срочно доставили в одну из больниц Рязани.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.