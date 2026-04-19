В Рязани прошёл региональный фестиваль по беспилотным авиационным системам

Анастасия Мериакри
На площадке Рязанского государственного радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина состоялся двухдневный региональный фестиваль «Открытый кубок по беспилотным авиационным системам». Мероприятие организовано в рамках задач нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке Правительства Рязанской области, областной Федерации гонок дронов и регионального Патриотцентра.

Свыше 50 пилотов в возрасте от 14 до 35 лет из Рязани, Москвы и Владивостока собрались, чтобы посоревноваться в мастерстве управления дронами и продемонстрировать свои инженерные навыки.

От имени Губернатора Павла Малкова участников и гостей фестиваля приветствовал первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков. Он отметил, что открытый кубок по БАС проводится в области впервые, и выразил уверенность, что это станет доброй традицией.

«Я убежден, что мы будем продолжать развивать такие соревнования: расширять географию участников, усиливать организационную составляющую, чтобы еще больше ребят пробовали себя в этом начинании, улучшали свои навыки пилотирования и становились настоящими профессионалами. Сегодня развитие беспилотных авиационных систем — один из государственных приоритетов, и мы ждем еще больше специалистов этой отрасли», — подчеркнул Денис Боков.

В рамках церемонии открытия Денис Боков вручил знаки отличия Губернатора «Надежда и опора» двум московским студентам — Борису Грачеву и Николаю Стоцкому. Молодые люди воссоздали детальную модель Рязанского Кремля в популярной компьютерной видеоигре.

«Мы увидели в открытых источниках информацию об этом и очень приятно удивились. Наш Губернатор Павел Викторович Малков предложил отметить ребят за столь интересую инициативу. Спасибо, что сегодня вы с нами!» — сказал первый зампред, поздравляя награждённых.

Программа фестиваля была насыщенной. Участники соревновались в нескольких дисциплинах:

  • гонки на время в техническом симуляторе;
  • полёты на гоночных дронах размером до 75 мм;
  • управление учебно-ориентировочными дронами «Геоскан Пионер Мини».

Отдельно оценивалась инженерная подготовка: скорость сборки, пайки, настройки и привязки дрона. Для всех желающих были организованы мастер-классы на тему «БПЛА — спорт и профессия будущего», а также работали интерактивные площадки и выставки от партнёров фестиваля.

Популярные материалы

Новости России

Актёр Владислав Бенграф два дня жил у тёщи перед трагедией — SHOT

По данным журналистов, которые ссылаются на близких пары, в последние месяцы Евгения терпела нестабильное поведение Владислава: он то ссорился с ней и жаловался, то просил прощения. Как говорят знакомые девушки, в какой-то момент ей это надоело, и она выгнала мужа.
Общество

20 апреля в Рязани отключат цифровое телевидение и радио

Филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ» сообщает о проведении плановых профилактических работ, которые потребуют временного отключения оборудования.
Политика

Россия начала готовиться к ударам по Прибалтике, считает эксперт

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что участившиеся случаи пролетов украинских беспилотников через воздушное пространство Финляндии и стран Прибалтики для ударов по российской территории могут квалифицироваться как соучастие в агрессии. В таком случае, по его словам, вступает в силу 51-я статья Устава ООН, дающая право на самооборону.
Погода

Зима вернется в Рязанскую область в апреле, ученый назвал даты выпадения снега

В субботу, 18 апреля, погода будет преимущественно облачной, с прояснениями. Вероятен небольшой дождь. Температура днём в Рязани поднимется до +14°C, на востоке области — до +17°C. Это будет последнее относительно тёплое «окно» перед похолоданием.
Происшествия

SHOT: Актёр Владислав Бенграф и его супруга Евгения зарезали друг друга в Мытищах

Владислав Бенграф — артист театра «ФЭСТ», играл в спектаклях «Сирано де Бержерак», «Мафиози» и других. Его жена Евгения работала заведующей гримёрным цехом в том же театре.

Темы

Новости России

Подруга Владислава Бенграфа и Евгении, зарезавших друг друга в Мытищах, рассказала об их отношениях

28-летний актёр театра «ФЭСТ» и его 23-летняя супруга, заведующая гримёрным цехом, погибли в результате взаимной поножовщины. Конфликт, переросший в смертельную схватку, произошёл в их квартире на улице Воровского.
Происшествия

В Рязанской области произошло лобовое столкновение автомобиля с мотоциклом, подростка эвакуировали вертолётом

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, двигаясь со стороны Пронска, включила левый указатель поворота, чтобы свернуть на улицу Рязанскую. В этот момент она не заметила мотоциклиста, который ехал по встречной полосе.
Происшествия

В центре Рязани у ТРЦ «Малина» произошла драка

Вечером 18 апреля в центре Рязани, у ТЦ «Малина», произошла драка.
Экология, природа, животные

В Рязанской области продолжается спад воды, 8 населённых пунктов остаются отрезанными

Уровень воды в большинстве рек региона продолжает снижаться, однако последствия половодья всё ещё ощутимы.
Происшествия

В Рязанской области мужчина сбежал к родителям из-за угроз жены зарубить его топором

Вечером в доме супругов были гости. После того как компания разошлась, хозяйка упрекнула мужа в том, что он оказывал знаки внимания одной из приглашённых.
Погода

До 10 см снега может выпасть в Рязанской области 20 апреля

В Рязани за сутки может выпасть до 10 см снега. На северо-востоке области, по оценкам метеорологов, снежный покров будет ещё выше.
Общество

В Рязани прошел масштабный культурный субботник с участием театров и музеев

18 апреля Рязань превратилась в настоящую творческую мастерскую под открытым небом. В этот день по всему городу прошли масштабные культурные субботники, объединившие сотрудников театров, музеев, филармоний и дворцов культуры.
Экология, природа, животные

Ветеринар рассказала, как защитить питомцев от «голодных» клещей

В апреле клещи особенно «голодные»: после спячки им необходимо набраться сил для дальнейшего размножения. В зоне риска – любое теплокровное существо, оказавшееся на их пути.

