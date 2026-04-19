В Рязани прошёл региональный фестиваль по беспилотным авиационным системам

На площадке Рязанского государственного радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина состоялся двухдневный региональный фестиваль «Открытый кубок по беспилотным авиационным системам». Мероприятие организовано в рамках задач нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке Правительства Рязанской области, областной Федерации гонок дронов и регионального Патриотцентра.

Свыше 50 пилотов в возрасте от 14 до 35 лет из Рязани, Москвы и Владивостока собрались, чтобы посоревноваться в мастерстве управления дронами и продемонстрировать свои инженерные навыки.

От имени Губернатора Павла Малкова участников и гостей фестиваля приветствовал первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков. Он отметил, что открытый кубок по БАС проводится в области впервые, и выразил уверенность, что это станет доброй традицией.

«Я убежден, что мы будем продолжать развивать такие соревнования: расширять географию участников, усиливать организационную составляющую, чтобы еще больше ребят пробовали себя в этом начинании, улучшали свои навыки пилотирования и становились настоящими профессионалами. Сегодня развитие беспилотных авиационных систем — один из государственных приоритетов, и мы ждем еще больше специалистов этой отрасли», — подчеркнул Денис Боков.

В рамках церемонии открытия Денис Боков вручил знаки отличия Губернатора «Надежда и опора» двум московским студентам — Борису Грачеву и Николаю Стоцкому. Молодые люди воссоздали детальную модель Рязанского Кремля в популярной компьютерной видеоигре.

«Мы увидели в открытых источниках информацию об этом и очень приятно удивились. Наш Губернатор Павел Викторович Малков предложил отметить ребят за столь интересую инициативу. Спасибо, что сегодня вы с нами!» — сказал первый зампред, поздравляя награждённых.

Программа фестиваля была насыщенной. Участники соревновались в нескольких дисциплинах:

гонки на время в техническом симуляторе;

полёты на гоночных дронах размером до 75 мм;

управление учебно-ориентировочными дронами «Геоскан Пионер Мини».

Отдельно оценивалась инженерная подготовка: скорость сборки, пайки, настройки и привязки дрона. Для всех желающих были организованы мастер-классы на тему «БПЛА — спорт и профессия будущего», а также работали интерактивные площадки и выставки от партнёров фестиваля.