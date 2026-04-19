Подруга Владислава Бенграфа и Евгении, зарезавших друг друга в Мытищах, рассказала об их отношениях

В ночь на 19 апреля в подмосковных Мытищах произошла трагедия, которая потрясла театральное сообщество и всех, кто знал семью Владислава Бенграфа и Евгении. 28-летний актёр театра «ФЭСТ» и его 23-летняя супруга, заведующая гримёрным цехом, погибли в результате взаимной поножовщины. Конфликт, переросший в смертельную схватку, произошёл в их квартире на улице Воровского. Подробности сообщает aif.ru.
Хроника трагедии
Соседи, услышавшие крики и шум ссоры, вызвали полицию. Когда сотрудники МЧС вскрыли дверь, запертую изнутри, они обнаружили два тела с колото-резаными ранами шеи и груди.
По данным следствия, в ходе ссоры Владислав нанёс жене удары ножом в шею и грудь, после чего сам получил смертельное ранение в шею. На месте происшествия были изъяты кухонные ножи.
Следственный комитет по Московской области возбудил два уголовных дела по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Правоохранители проводят опрос свидетелей и назначили комплекс судебных экспертиз.
Тайная драма: от любви до развода
Как удалось выяснить, идиллическая картина, которую пара транслировала в социальные сети, скрывала глубокий кризис. Знакомые семьи сообщили, что отношения супругов испортились несколько месяцев назад.
По словам знакомых, Евгения выгнала мужа из дома, устав от постоянных скандалов, и планировала подать на развод. Владислав последние два дня жил у тёщи.
Накануне трагедии Евгения была на вечеринке у подруги. Владислав ушёл из дома тёщи, сказав, что вернётся поздно. Он посетил театр, встретился с друзьями, а затем направился в квартиру к жене. Именно там и произошёл фатальный конфликт.
Подруга пары, пожелавшая остаться неизвестной, поделилась с aif.ru:
Последнее признание в любви
Трагизм ситуации подчёркивается тем, что ещё год назад Владислав Бенграф публично признавался жене в любви. В своих социальных сетях он опубликовал совместное фото и написал:
Один из подписчиков актёра горько прокомментировал произошедшее фразой из сказки:
Эта трагедия стала жестоким напоминанием о том, что за внешним благополучием могут скрываться неразрешимые проблемы.