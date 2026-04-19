Подруга Владислава Бенграфа и Евгении, зарезавших друг друга в Мытищах, рассказала об их отношениях

В ночь на 19 апреля в подмосковных Мытищах произошла трагедия, которая потрясла театральное сообщество и всех, кто знал семью Владислава Бенграфа и Евгении. 28-летний актёр театра «ФЭСТ» и его 23-летняя супруга, заведующая гримёрным цехом, погибли в результате взаимной поножовщины. Конфликт, переросший в смертельную схватку, произошёл в их квартире на улице Воровского. Подробности сообщает aif.ru.

Хроника трагедии

Соседи, услышавшие крики и шум ссоры, вызвали полицию. Когда сотрудники МЧС вскрыли дверь, запертую изнутри, они обнаружили два тела с колото-резаными ранами шеи и груди.

По данным следствия, в ходе ссоры Владислав нанёс жене удары ножом в шею и грудь, после чего сам получил смертельное ранение в шею. На месте происшествия были изъяты кухонные ножи.

Следственный комитет по Московской области возбудил два уголовных дела по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Правоохранители проводят опрос свидетелей и назначили комплекс судебных экспертиз.

Тайная драма: от любви до развода

Как удалось выяснить, идиллическая картина, которую пара транслировала в социальные сети, скрывала глубокий кризис. Знакомые семьи сообщили, что отношения супругов испортились несколько месяцев назад.

По словам знакомых, Евгения выгнала мужа из дома, устав от постоянных скандалов, и планировала подать на развод. Владислав последние два дня жил у тёщи.

Накануне трагедии Евгения была на вечеринке у подруги. Владислав ушёл из дома тёщи, сказав, что вернётся поздно. Он посетил театр, встретился с друзьями, а затем направился в квартиру к жене. Именно там и произошёл фатальный конфликт.

Подруга пары, пожелавшая остаться неизвестной, поделилась с aif.ru:

«Только узнала о том, что произошло. Нахожусь в шоке. Я сейчас пыталась позвонить Жене, мне какой-то следователь ответил вместо нее. У меня нет слов, что же у них случилось… Я даже когда в гостях у них была, ничего такого не замечала. Просто сидели, спокойно общались, она даже не намекала ни на что, про развод имеется в виду».

Последнее признание в любви

Трагизм ситуации подчёркивается тем, что ещё год назад Владислав Бенграф публично признавался жене в любви. В своих социальных сетях он опубликовал совместное фото и написал:

«Всё, что происходит со мной — заслуга женщины, которая лежит рядом на этой фотографии. Она невероятная, и делает мою жизнь невероятно прекрасной. Каждый день я благодарю судьбу за неё, и за то, что однажды проводил её до дома».

Один из подписчиков актёра горько прокомментировал произошедшее фразой из сказки:

«И умерли в один день».

Эта трагедия стала жестоким напоминанием о том, что за внешним благополучием могут скрываться неразрешимые проблемы.