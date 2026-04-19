Фото: соцсети
Новости России

Подруга Владислава Бенграфа и Евгении, зарезавших друг друга в Мытищах, рассказала об их отношениях

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В ночь на 19 апреля в подмосковных Мытищах произошла трагедия, которая потрясла театральное сообщество и всех, кто знал семью Владислава Бенграфа и Евгении. 28-летний актёр театра «ФЭСТ» и его 23-летняя супруга, заведующая гримёрным цехом, погибли в результате взаимной поножовщины. Конфликт, переросший в смертельную схватку, произошёл в их квартире на улице Воровского. Подробности сообщает aif.ru.

Хроника трагедии

Соседи, услышавшие крики и шум ссоры, вызвали полицию. Когда сотрудники МЧС вскрыли дверь, запертую изнутри, они обнаружили два тела с колото-резаными ранами шеи и груди.

Продолжение после рекламы

По данным следствия, в ходе ссоры Владислав нанёс жене удары ножом в шею и грудь, после чего сам получил смертельное ранение в шею. На месте происшествия были изъяты кухонные ножи.

Следственный комитет по Московской области возбудил два уголовных дела по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Правоохранители проводят опрос свидетелей и назначили комплекс судебных экспертиз.

Тайная драма: от любви до развода

Как удалось выяснить, идиллическая картина, которую пара транслировала в социальные сети, скрывала глубокий кризис. Знакомые семьи сообщили, что отношения супругов испортились несколько месяцев назад.

По словам знакомых, Евгения выгнала мужа из дома, устав от постоянных скандалов, и планировала подать на развод. Владислав последние два дня жил у тёщи.

Накануне трагедии Евгения была на вечеринке у подруги. Владислав ушёл из дома тёщи, сказав, что вернётся поздно. Он посетил театр, встретился с друзьями, а затем направился в квартиру к жене. Именно там и произошёл фатальный конфликт.

Подруга пары, пожелавшая остаться неизвестной, поделилась с aif.ru:

«Только узнала о том, что произошло. Нахожусь в шоке. Я сейчас пыталась позвонить Жене, мне какой-то следователь ответил вместо нее. У меня нет слов, что же у них случилось… Я даже когда в гостях у них была, ничего такого не замечала. Просто сидели, спокойно общались, она даже не намекала ни на что, про развод имеется в виду».

Последнее признание в любви

Трагизм ситуации подчёркивается тем, что ещё год назад Владислав Бенграф публично признавался жене в любви. В своих социальных сетях он опубликовал совместное фото и написал:

«Всё, что происходит со мной — заслуга женщины, которая лежит рядом на этой фотографии. Она невероятная, и делает мою жизнь невероятно прекрасной. Каждый день я благодарю судьбу за неё, и за то, что однажды проводил её до дома».

Один из подписчиков актёра горько прокомментировал произошедшее фразой из сказки:

«И умерли в один день».

Эта трагедия стала жестоким напоминанием о том, что за внешним благополучием могут скрываться неразрешимые проблемы.

Популярные материалы

Новости России

Актёр Владислав Бенграф два дня жил у тёщи перед трагедией — SHOT

По данным журналистов, которые ссылаются на близких пары, в последние месяцы Евгения терпела нестабильное поведение Владислава: он то ссорился с ней и жаловался, то просил прощения. Как говорят знакомые девушки, в какой-то момент ей это надоело, и она выгнала мужа.
Общество

20 апреля в Рязани отключат цифровое телевидение и радио

Филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ» сообщает о проведении плановых профилактических работ, которые потребуют временного отключения оборудования.
Политика

Россия начала готовиться к ударам по Прибалтике, считает эксперт

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что участившиеся случаи пролетов украинских беспилотников через воздушное пространство Финляндии и стран Прибалтики для ударов по российской территории могут квалифицироваться как соучастие в агрессии. В таком случае, по его словам, вступает в силу 51-я статья Устава ООН, дающая право на самооборону.
Погода

Зима вернется в Рязанскую область в апреле, ученый назвал даты выпадения снега

В субботу, 18 апреля, погода будет преимущественно облачной, с прояснениями. Вероятен небольшой дождь. Температура днём в Рязани поднимется до +14°C, на востоке области — до +17°C. Это будет последнее относительно тёплое «окно» перед похолоданием.
Происшествия

SHOT: Актёр Владислав Бенграф и его супруга Евгения зарезали друг друга в Мытищах

Владислав Бенграф — артист театра «ФЭСТ», играл в спектаклях «Сирано де Бержерак», «Мафиози» и других. Его жена Евгения работала заведующей гримёрным цехом в том же театре.

Темы

Общество

В Рязани прошёл региональный фестиваль по беспилотным авиационным системам

Свыше 50 пилотов в возрасте от 14 до 35 лет из Рязани, Москвы и Владивостока собрались, чтобы посоревноваться в мастерстве управления дронами и продемонстрировать свои инженерные навыки.
Происшествия

В Рязанской области произошло лобовое столкновение автомобиля с мотоциклом, подростка эвакуировали вертолётом

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, двигаясь со стороны Пронска, включила левый указатель поворота, чтобы свернуть на улицу Рязанскую. В этот момент она не заметила мотоциклиста, который ехал по встречной полосе.
Происшествия

В центре Рязани у ТРЦ «Малина» произошла драка

Вечером 18 апреля в центре Рязани, у ТЦ «Малина», произошла драка.
Экология, природа, животные

В Рязанской области продолжается спад воды, 8 населённых пунктов остаются отрезанными

Уровень воды в большинстве рек региона продолжает снижаться, однако последствия половодья всё ещё ощутимы.
Происшествия

В Рязанской области мужчина сбежал к родителям из-за угроз жены зарубить его топором

Вечером в доме супругов были гости. После того как компания разошлась, хозяйка упрекнула мужа в том, что он оказывал знаки внимания одной из приглашённых.
Погода

До 10 см снега может выпасть в Рязанской области 20 апреля

В Рязани за сутки может выпасть до 10 см снега. На северо-востоке области, по оценкам метеорологов, снежный покров будет ещё выше.
Общество

В Рязани прошел масштабный культурный субботник с участием театров и музеев

18 апреля Рязань превратилась в настоящую творческую мастерскую под открытым небом. В этот день по всему городу прошли масштабные культурные субботники, объединившие сотрудников театров, музеев, филармоний и дворцов культуры.
Экология, природа, животные

Ветеринар рассказала, как защитить питомцев от «голодных» клещей

В апреле клещи особенно «голодные»: после спячки им необходимо набраться сил для дальнейшего размножения. В зоне риска – любое теплокровное существо, оказавшееся на их пути.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье