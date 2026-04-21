Священник объяснил, как помянуть усопших в Радоницу и что делать нельзя

21 апреля, на девятый день после Пасхи, православные христиане отмечают Радоницу — особый день поминовения усопших. Его отмечают в храмах, на кладбищах и дома за праздничным столом. Государственным праздником этот день не является, однако в ряде регионов России его традиционно делают выходным, пишет «МК».

Как правильно провести Радоницу, что обязательно нужно сделать и чего лучше избегать, священник рассказал в соцсетях.

Многие приходят на кладбище в Радоницу с пасхальными яйцами, куличами, а порой и с рюмкой водки. Оставляют всё это «для покойного». Насколько это оправданно?

По словам отца Антония, подобная практика — не православная традиция, а отголосок советской эпохи. «Это язычество, которое возродилось в Советском Союзе, когда государство преследовало православную веру, — говорит священник. — Когда веру преследуют, возникают тяжёлые суеверия». Батюшка подчёркивает: душам усопших нужна молитва. Водка, чёрный хлеб и фотография на могиле — с церковной точки зрения это неприемлемо.

Можно ли пить на поминках?

Отец Антоний отвечает на этот вопрос без уклончивости. Пьянство на поминках недопустимо в любом виде. При этом священник обращается к Священному Писанию: в 103-м псалме сказано, что вино веселит сердце человека. Однако Библия тут же предостерегает — не прельщайтесь вином и не попадайтесь под его влияние. Выпить можно, напиваться нельзя.

Главное, что нужно усопшим, говорит батюшка, — молитва, чистое сердце, трезвый ум и милостыня. Еда и алкоголь на могиле к поминовению отношения не имеют.