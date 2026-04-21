Священник объяснил, как помянуть усопших в Радоницу и что делать нельзя

21 апреля, на девятый день после Пасхи, православные христиане отмечают Радоницу — особый день поминовения усопших. Его отмечают в храмах, на кладбищах и дома за праздничным столом. Государственным праздником этот день не является, однако в ряде регионов России его традиционно делают выходным, пишет «МК».

Как правильно провести Радоницу, что обязательно нужно сделать и чего лучше избегать, священник рассказал в соцсетях.

Многие приходят на кладбище в Радоницу с пасхальными яйцами, куличами, а порой и с рюмкой водки. Оставляют всё это «для покойного». Насколько это оправданно?

По словам отца Антония, подобная практика — не православная традиция, а отголосок советской эпохи. «Это язычество, которое возродилось в Советском Союзе, когда государство преследовало православную веру, — говорит священник. — Когда веру преследуют, возникают тяжёлые суеверия». Батюшка подчёркивает: душам усопших нужна молитва. Водка, чёрный хлеб и фотография на могиле — с церковной точки зрения это неприемлемо.

Можно ли пить на поминках?

Отец Антоний отвечает на этот вопрос без уклончивости. Пьянство на поминках недопустимо в любом виде. При этом священник обращается к Священному Писанию: в 103-м псалме сказано, что вино веселит сердце человека. Однако Библия тут же предостерегает — не прельщайтесь вином и не попадайтесь под его влияние. Выпить можно, напиваться нельзя.

Главное, что нужно усопшим, говорит батюшка, — молитва, чистое сердце, трезвый ум и милостыня. Еда и алкоголь на могиле к поминовению отношения не имеют.

«Кроме того, именно в радостные пасхальные дни, которые продолжаются до праздника Вознесение Господне, издревле было принято совершать в память об умерших родных добрые дела, подавать милостыню, помогать храмам. Это своего рода свидетельство о том, что усопший был хорошим человеком, и мы продолжаем его добрые дела», — пишет священник. 

Популярные материалы

Новости России

Участник СВО назвал ключ к разгадке исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...
Интересное

«Неужели президент не понимает»: тревожное предсказание старца Гурьянова начало сбываться

«Псковский чудотворец» полвека назад видел события сегодняшних дней. И предсказал, чем закончатся для России трудности.
Новости России

Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.
Новости России

Мать Асылханова раскрыла важную деталь о водителе машины, в которую сел ее сын

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...
Интересное

Математик Сидик Афган назвал точные даты катастроф в 2026 году: бойтесь лета и октября

Провидец сравнил планету с падающим самолётом и предупредил: человечество в опасности. Землетрясения, цунами, извержения — что ждёт Россию и мир?

Темы

Происшествия

Два пожара произошли в Рязанской области, горели жилой дом и дача

Вечером и ночью в Рязанской области вспыхнули два здания: в посёлке Варские пострадало перекрытие, а в Рязани дачный дом сгорел полностью. 
Общество

Рязанцам досрочно перечислят пенсии и детские пособия 

В связи с майскими праздниками выплата детских пособий за апрель и пенсий за май 2026 года через кредитные учреждения будет осуществлена досрочно. Почтовые отделения доставят выплаты по обычному графику. Об этом сообщили в рязанском отделении Соцфонда РФ. 
Политика

Верховный лидер Ирана дал добро на переговоры с США

Верховный лидер Ирана дал разрешение на переговоры с США только в понедельник вечером. До этого КСИР давил на переговорщиков, требуя сначала снять американскую блокаду.
Новости России

Жительница Кузбасса избила гаишников, поступивших «не по-пацански», и попала в суд

Жительница Кемеровской области ударила сотрудников ГИБДД, потому что те сломали ей ноготь. Мариинский суд поставил точку: 15 тысяч рублей штрафа и судимость.
Новости России

«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко погиб в зоне СВО — SHOT

Гриценко — бывший милиционер, уволенный за пьянку из органов. Сначала он забил сковородкой проститутку, а потом вошёл во вкус и стал охотиться на жертв в Зеленоградском лесопарке — подкрадывался сзади и бил молотком в висок.
Спорт

ХК «Рязань-ВДВ» закроет сезон традиционным матчем с болельщиками 

В среду, 22 апреля, хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» закроет сезон традиционным матчем с болельщиками. Об этом сообщает официальная страница клуба ВКонтакте. 
Спорт

Авербух оценил шансы Трусовой вернуться в большой спорт

Александра Трусова восстановила тройной аксель и четверной лутц всего через несколько месяцев после рождения сына. Авербух уверен: шансы вернуться на вершину у неё есть.
Погода

Метеопредупреждение продлили в Рязанской области на 21 апреля

По прогнозам синоптиков, сегодня утром в Рязани и области сохранятся осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, местами осадки будут сильными. Сильный ветер, скорость которого порывами достигает 12-17 м/с.

