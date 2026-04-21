Два пожара произошли в Рязанской области, горели жилой дом и дача

Два пожара за одни сутки зафиксировали в Рязанской области пожарно-спасательные подразделения региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Первый вызов поступил 19 апреля в 21:37. Горело двухэтажное здание в посёлке Варские Рязанского муниципального округа. Огонь повредил потолочное перекрытие. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. К месту происшествия выехали 15 человек и 7 единиц техники.

Второй пожар зарегистрировали уже 20 апреля в 00:17. На этот раз загорелся дачный дом в черте города Рязани. Здание уничтожено огнём целиком. Площадь пожара достигла 15 квадратных метров. На тушение направили 14 спасателей и 4 единицы техники.