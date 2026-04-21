Рязанцам досрочно перечислят пенсии и детские пособия 

В связи с майскими праздниками выплата детских пособий за апрель и пенсий за май 2026 года через кредитные учреждения будет осуществлена досрочно. Почтовые отделения доставят выплаты по обычному графику. Об этом сообщили в рязанском отделении Соцфонда РФ.

8 мая на банковские карты будет перечислена пенсия за май.

Досрочная выплата затронет все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Никаких заявлений о досрочной выплате подавать не придется: средства придут автоматически. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет.

Что касается детских пособий, то они поступят на счета и карты получателей в следующем порядке.

29-30 апреля включительно:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

– выплата на первого ребенка до 3 лет.

5 мая получателям будет перечислена ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

8 мая — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

Напомним, что выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на банковский счет утром, то необходимо дождаться зачисления средств до окончания дня.