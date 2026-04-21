Флаг Ирана
Верховный лидер Ирана дал добро на переговоры с США

Алексей Самохин
Иранская делегация получила добро от верховного лидера Моджтабы Хаменеи на участие в переговорах с Соединёнными Штатами. Разрешение поступило в понедельник вечером — об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

До этого момента иранская сторона намеренно затягивала переговорный процесс. Причина — очевидное давление Корпуса стражей исламской революции на переговорщиков. КСИР добивался переноса встречи ради более жёсткой стартовой позиции: никаких контактов с Вашингтоном до полного снятия американской блокады.

Вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Стив Уиткофф вылетели в Исламабад для подготовки нового раунда. Вэнс должен был прибыть в пакистанскую столицу утром 21 апреля, пишут «Ведомости».

Популярные материалы

Новости России

Участник СВО назвал ключ к разгадке исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...
Интересное

«Неужели президент не понимает»: тревожное предсказание старца Гурьянова начало сбываться

«Псковский чудотворец» полвека назад видел события сегодняшних дней. И предсказал, чем закончатся для России трудности.
Новости России

Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.
Новости России

Мать Асылханова раскрыла важную деталь о водителе машины, в которую сел ее сын

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...
Интересное

Математик Сидик Афган назвал точные даты катастроф в 2026 году: бойтесь лета и октября

Провидец сравнил планету с падающим самолётом и предупредил: человечество в опасности. Землетрясения, цунами, извержения — что ждёт Россию и мир?

Темы

Происшествия

Два пожара произошли в Рязанской области, горели жилой дом и дача

Вечером и ночью в Рязанской области вспыхнули два здания: в посёлке Варские пострадало перекрытие, а в Рязани дачный дом сгорел полностью. 
Общество

Рязанцам досрочно перечислят пенсии и детские пособия 

В связи с майскими праздниками выплата детских пособий за апрель и пенсий за май 2026 года через кредитные учреждения будет осуществлена досрочно. Почтовые отделения доставят выплаты по обычному графику. Об этом сообщили в рязанском отделении Соцфонда РФ. 
Новости России

Жительница Кузбасса избила гаишников, поступивших «не по-пацански», и попала в суд

Жительница Кемеровской области ударила сотрудников ГИБДД, потому что те сломали ей ноготь. Мариинский суд поставил точку: 15 тысяч рублей штрафа и судимость.
Новости России

«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко погиб в зоне СВО — SHOT

Гриценко — бывший милиционер, уволенный за пьянку из органов. Сначала он забил сковородкой проститутку, а потом вошёл во вкус и стал охотиться на жертв в Зеленоградском лесопарке — подкрадывался сзади и бил молотком в висок.
Спорт

ХК «Рязань-ВДВ» закроет сезон традиционным матчем с болельщиками 

В среду, 22 апреля, хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» закроет сезон традиционным матчем с болельщиками. Об этом сообщает официальная страница клуба ВКонтакте. 
Спорт

Авербух оценил шансы Трусовой вернуться в большой спорт

Александра Трусова восстановила тройной аксель и четверной лутц всего через несколько месяцев после рождения сына. Авербух уверен: шансы вернуться на вершину у неё есть.
Погода

Метеопредупреждение продлили в Рязанской области на 21 апреля

По прогнозам синоптиков, сегодня утром в Рязани и области сохранятся осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, местами осадки будут сильными. Сильный ветер, скорость которого порывами достигает 12-17 м/с.
Спорт

Масштабное открытие велосезона пройдёт в Рязани

В воскресенье, 26 апреля, в Рязани пройдёт традиционное открытие велосезона. На мероприятие горожан пригласило в соцсетях городское спортуправление. 

