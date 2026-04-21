Верховный лидер Ирана дал добро на переговоры с США

Иранская делегация получила добро от верховного лидера Моджтабы Хаменеи на участие в переговорах с Соединёнными Штатами. Разрешение поступило в понедельник вечером — об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

До этого момента иранская сторона намеренно затягивала переговорный процесс. Причина — очевидное давление Корпуса стражей исламской революции на переговорщиков. КСИР добивался переноса встречи ради более жёсткой стартовой позиции: никаких контактов с Вашингтоном до полного снятия американской блокады.

Вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Стив Уиткофф вылетели в Исламабад для подготовки нового раунда. Вэнс должен был прибыть в пакистанскую столицу утром 21 апреля, пишут «Ведомости».