Жительница Кузбасса избила гаишников, поступивших «не по-пацански», и попала в суд

Алексей Самохин
Ночная поездка в сауну завершилась уголовным делом. Мариинский городской суд Кемеровской области вынес обвинительный приговор 25-летней местной жительнице за нападение на полицейских. Поводом для удара кулаком и ногой стал сломанный ноготь.

11 января пятеро молодых людей из Мариинского округа отмечали день рождения одного из компании. Во время застолья решили продолжить вечер в городской сауне. Сели в Lada Samara, за руль которой сел пьяный водитель. Без прав. И уже привлекавшийся ранее за пьяное вождение.

На трассе Томск-Мариинск машину остановили инспекторы ГИБДД. Водитель, сообразив, что грозит, начал торопливо перебираться на заднее сиденье, где уже сидели две девушки и парень. Полицейские всё увидели: открыли двери, принялись доставать незадачливого водителя. Заодно попросили выйти и пассажирку, сидевшую у двери.

Вся компания возмущалась, но громче всех реагировала именно она, 25-летняя девушка. Заметив сломанный ноготь, она перешла от слов к действиям. Нецензурно объяснила сотрудникам, что те ведут себя «не по-пацански», сломали ей ноготь и «будут должны сделать новый маникюр», после чего несколько раз ударила полицейских рукой и ногой.

Остальные участники компании тоже сопротивлялись, отказывались выполнять требования, но до рукоприкладства не доходили. Через несколько минут подоспел наряд, и всех доставили в отдел.

12 и 13 января суд разобрался с административными делами. Две женщины получили штраф по 2 тысячи рублей каждая за неповиновение полиции. Трое мужчин, включая водителя, отправились под административный арест на двое суток.

Водителю дополнительно предъявили уголовное обвинение по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения). Дело пока находится в производстве.

Для 25-летней дебоширки финал оказался жёстче. Суд рассмотрел её дело в особом порядке, учёл раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств. Приговор по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти) — штраф 15 тысяч рублей и судимость.

