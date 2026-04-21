«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко погиб в зоне СВО — SHOT

«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко погиб в зоне СВО, о его смерти сообщает SHOT.

В сообщении отмечается, что тело маньяка, попавшего под обстрел ВСУ, удалось идентифицировать только недавно.

По информации SHOT, серийный убийца, на счету которого пять жертв, служил в отряде «Шторм Z». По состоянию здоровья его взяли только в санитарно-эвакуационный взвод. Родственников у маньяка не осталось, поэтому его, предварительно, похоронят в ЛНР.

В сентябре 2023 года маньяк покинул по УДО колонию в Мордовии и отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции.

Гриценко — бывший милиционер, уволенный за пьянку из органов. Сначала он забил сковородкой проститутку, а потом вошёл во вкус и стал охотиться на жертв в Зеленоградском лесопарке — подкрадывался сзади и бил молотком в висок. Маньяк продолжил вести себя неадекватно и в колонии.