ХК «Рязань-ВДВ» закроет сезон традиционным матчем с болельщиками 

В среду, 22 апреля, хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» закроет сезон традиционным матчем с болельщиками. Об этом сообщает официальная страница клуба ВКонтакте.
Стать участниками матча могут рязанцы старше 18 лет, имеющие полный комплект хоккейной экипировки.
Запись по телефону: 89521210777 (Тимофей).
Для зрителей, которых приглашают прийти всей семьёй, подготовят конкурсы с призами, будет проведена автограф-сессия, желающие смогут сфотографироваться с игроками.
Возрастное ограничение: 0+.