Авербух оценил шансы Трусовой вернуться в большой спорт

Илья Авербух, серебряный призёр Олимпиады-2002 и чемпион мира в танцах на льду, рассказал «Спорт-Экспрессу», что думает о возвращении Александры Трусовой. По его словам, у фигуристки есть всё необходимое для возвращения на высший уровень.

«Саша повзрослела. Появилась осознанность. Но чемпионский характер никуда не ушел», — отметил Авербух. Он добавил, что сейчас спортсменка находится на эмоциональном подъёме, и именно это делает нынешнюю попытку возвращения особенной. Попыток было несколько. Эта, по мнению Авербуха, может стать решающей.

В августе 2025 года у Александры и её мужа Макара Игнатова родился сын Михаил. Уже в январе 21-летняя фигуристка объявила о возвращении в большой спорт. Тренироваться она начала под руководством Этери Тутберидзе. За короткий срок Трусова восстановила тройной аксель и четверной лутц — прыжки, которые даются далеко не каждому действующему спортсмену.

Хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков тоже не скрывает восторга. «Конечно, Саша впечатлила», — сказал он в интервью «Матч ТВ». Впрочем, специалист тут же оговорился: конкуренция в женском одиночном катании по-прежнему высокая, и сильных соперниц у Трусовой будет немало.

Авербух отдельно отметил, что рад видеть на льду сразу двух выдающихся фигуристок. Камила Валиева тоже возобновила тренировки. Оба возвращения он назвал радостным событием для российского фигурного катания.

