Метеопредупреждение продлили в Рязанской области на 21 апреля

Метеопредупреждение в Рязанской области продлено на вторник,21 апреля. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

По прогнозам синоптиков, сегодня утром в Рязани и области сохранятся осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, местами осадки будут сильными. Сильный ветер, скорость которого порывами достигает 12-17 м/с. В некоторых районах области возможно налипание мокрого снега; на дорогах местами гололедица.

МЧС призывает рязанцев соблюдать меры безопасности.