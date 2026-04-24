ТНТ покажет финал шоу «Титаны. Битва сезонов» уже в воскресенье

Алексей Самохин
В воскресенье, 27 апреля, на телеканале ТНТ состоится суперфинал шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+). Двенадцать сильнейших атлетов проекта выяснят, кто заслужит звание «абсолютного титана».

За 13 недель соревнований участники прошли через серию испытаний, в которых приняли участие более 100 спортсменов. В финал вышли Леонид Гатовский, Давид Чакветадзе, Роман Власов, Пётр Карпов, Кирилл Колесников, Виктор Михайлов, Геннадий Мальковский, Николай Бобылев, Кирилл Бельский, Евгений Генин, Никита Крюков и Олег Виллард.

Три этапа до победы

Финалистам предстоит пройти три испытания. В «Титаническом аэробайке» атлеты будут преодолевать максимальное расстояние на тренажёре. «Карусель Конана» потребует совершить как можно больше кругов, удерживая груз, равный 100% собственного веса.

Завершит программу «Титанический футбол» — участникам необходимо вытолкнуть гигантский мяч диаметром три метра и весом 50 килограммов за пределы половины поля соперника.

После каждого этапа спортсмены с худшими результатами покидают проект. В финальном состязании останутся только два атлета.

Финалисты настроены решительно

«Если посмотреть внимательно, то 50% спортсменов, так же как и я, второй раз дошли до финала. Это говорит о том, что состав действительно мощнейший. Я испытываю внутреннюю гордость и знаю, что в нужный момент смогу собраться и показать всем, на что я способен», — отметил Никита Крюков, финалист второго сезона шоу.

«Дважды дойти до финала — это очень круто. Я буду делать всё возможное, чтобы забрать победу дважды. Вместе со мной в финале оказался и Николай Бобылев, победитель второго сезона. Он — сильный атлет, как и все, кто оказался в финале. На финале нет одного соперника, здесь нужно соревноваться со всеми 11 атлетами», — заявил Кирилл Бельский, победитель третьего сезона.

Суперфинал шоу «Титаны. Битва сезонов» выйдет в эфир в воскресенье в 21:00 на ТНТ.

Фото: ТНТ

