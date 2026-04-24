Завершились съёмки финального сезона сериала «Золотое дно»

Онлайн-кинотеатры Иви и START объявили о завершении работы над третьим, заключительным сезоном драмы «Золотое дно» (18+) по сценарию Сергея Минаева. Платформы опубликовали первые кадры и тизер-сцену из проекта.

В центре нового сезона — крупный грузовой порт, логистический центр для миллионов тонн груза. За контроль над ним развернётся борьба между героями саги. Защищать актив предстоит новому персонажу — дяде главного героя Игорю Викторовичу, которого сыграл Андрей Мерзликин.

Игорь Викторович планировал передать бизнес племяннику Куску (Семён Литвинов), однако мирной сделке помешают конкуренты. Порт нужен всем участникам конфликта: одним — для отмывания денег, другим — для шантажа, третьим — для мести.

По сюжету третьего сезона в компании «Галактика» происходят серьёзные изменения. Деда арестовывают, Дима занимает пост руководителя, а Паршина получает контрольный пакет акций. Дима пытается удержать должность, но главную угрозу представляет Дед, который намерен уничтожить «Галактику» и освободить семью от бремени бизнеса.

К своим ролям вернулись Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Лидия Вележева, Юлия Франц, Ангелина Пахомова, Марина Ворожищева, Валерий Карпов, Виктория Маслова, Семён Литвинов, Ксения Гусева, Сергей Горошко, Дмитрий Блохин, Наталия Вдовина, Полина Ларькина-Гайворонская и другие.

В третьем сезоне появятся новые актёры: Андрей Мерзликин, Мария Андреева, Ульяна Пылаева и другие.

Производством сериала совместно с Иви и START занимается продюсерская компания Team Films. Сценарий написали Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, режиссёром выступил Илья Ермолов, продюсером — Теймур Джафаров, креативными продюсерами — Вадим Соколовский и Сергей Минаев.

Дата выхода третьего сезона пока не объявлена.

