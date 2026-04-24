Завершились съёмки финального сезона сериала «Золотое дно»

Алексей Самохин
Онлайн-кинотеатры Иви и START объявили о завершении работы над третьим, заключительным сезоном драмы «Золотое дно» (18+) по сценарию Сергея Минаева. Платформы опубликовали первые кадры и тизер-сцену из проекта.

В центре нового сезона — крупный грузовой порт, логистический центр для миллионов тонн груза. За контроль над ним развернётся борьба между героями саги. Защищать актив предстоит новому персонажу — дяде главного героя Игорю Викторовичу, которого сыграл Андрей Мерзликин.

Игорь Викторович планировал передать бизнес племяннику Куску (Семён Литвинов), однако мирной сделке помешают конкуренты. Порт нужен всем участникам конфликта: одним — для отмывания денег, другим — для шантажа, третьим — для мести.

По сюжету третьего сезона в компании «Галактика» происходят серьёзные изменения. Деда арестовывают, Дима занимает пост руководителя, а Паршина получает контрольный пакет акций. Дима пытается удержать должность, но главную угрозу представляет Дед, который намерен уничтожить «Галактику» и освободить семью от бремени бизнеса.

К своим ролям вернулись Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Лидия Вележева, Юлия Франц, Ангелина Пахомова, Марина Ворожищева, Валерий Карпов, Виктория Маслова, Семён Литвинов, Ксения Гусева, Сергей Горошко, Дмитрий Блохин, Наталия Вдовина, Полина Ларькина-Гайворонская и другие.

В третьем сезоне появятся новые актёры: Андрей Мерзликин, Мария Андреева, Ульяна Пылаева и другие.

Производством сериала совместно с Иви и START занимается продюсерская компания Team Films. Сценарий написали Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, режиссёром выступил Илья Ермолов, продюсером — Теймур Джафаров, креативными продюсерами — Вадим Соколовский и Сергей Минаев.

Дата выхода третьего сезона пока не объявлена.

Все фото — Иви / START

Новости кино и ТВ
Коллега о смерти Алексея Пиманова: ничто не предвещало трагедии

23 апреля стало известно о смерти ведущего программы «Человек и закон», режиссёра и продюсера Алексея Пиманова. Телевизионщику было 64 года, причиной смерти стала остановка сердца.
Новости России

Раскрыты детали внезапной смерти телеведущего Алексея Пиманова

Телеведущий Алексей Пиманов активно занимался спортом и не жаловался...
Погода

Новую порцию снега и заморозки принесет циклон в Рязанскую область 23 и 24 апреля

В четверг, 24 апреля, похолодание продолжится. Ночью и утром температура воздуха понизится до 0°C, а местами опустится и ниже нуля.
Новости Касимова

Три человека, включая 6-летнего ребёнка, пострадали в ДТП в Касимовском округе

На 209-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород», по предварительной информации, 38-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Лада Гранта» совершила столкновение с автомобилем «Ваз 2107» под управлением 18-летнего жителя города Касимова.
Происшествия

Сожителя ищут за убийство женщины с ребёнком в Рязанской области

Мужчина ранее судим. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения и в ходе бытового конфликта нанёс потерпевшим множественные колюще-режущие удары.

Новости Касимова

По иску касимовской прокуратуры в муниципальную собственность возвращен земельный участок

Действуя в личных интересах и стремясь установить доверительные отношения с заявительницей, глава поселения подготовил документ, содержащий заведомо ложные сведения.     
Общество

Миронов предложил ввести должность цифрового омбудсмена в России

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой создать пост уполномоченного по защите цифровых прав граждан. По его словам, стране необходим независимый арбитр между властью и обществом в вопросах регулирования интернета и IT-технологий.
Происшествия

15 человек и 5 единиц техники тушили пожар в бывшем «Детском мире» в Рязани

Сообщение о возгорании поступило 23 апреля в 18:44. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. 
Общество

Грифон-феникс стал символом Национального центра «Россия» в Рязанской области

Мифическое существо украсило букву «О» в названии центра. По словам представителей НЦ, прообразом для символа послужил один из щитодержателей на гербе Рязани.
Происшествия

Болеющая рязанка отдала банковскую карту соседке и лишилась денег

В межмуниципальный отдел МВД России «Сасовский» обратилась 33-летняя жительница села Азеево Ермишинского района и сообщила, что не может вернуть банковскую карту, которую она передала 49-летней знакомой, проживающей в соседнем доме. 
Погода

Тишковец рассказал о погоде в конце апреля и на майские праздники

В Рязани сегодня будет облачно, вероятность дождя на сайте Гидрометцентра РФ оценивается в 95%. Максимальная температура днём — +5 градусов. Ночью возможны небольшие кратковременные дожди, похолодает до +1 градуса. 
Погода

Желтый уровень опасности объявлен в Рязанской области

В регионе ожидаются осадки в виде дождя, местами пойдёт мокрый снег, ветер усилится до 15 м/с. 
Общество

Ветеранам боевых действий предложили дать федеральную льготу на авиабилеты

Движение «Ветераны России» направило в Госдуму, Росавиацию и Минтранс предложение включить авиаперелеты в перечень федеральных льгот для участников СВО и ветеранов боевых действий. Об этом NEWS.ru сообщил руководитель организации Ильдар Резяпов.

