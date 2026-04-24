Миронов предложил ввести должность цифрового омбудсмена в России

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой создать пост уполномоченного по защите цифровых прав граждан. По его словам, стране необходим независимый арбитр между властью и обществом в вопросах регулирования интернета и IT-технологий.

«Всё, что связано с доступом к интернету, к мобильной связи, в целом к IT-технологиям, — это личное пространство, окно возможностей для миллионов людей. Так устроена современная жизнь, и игнорировать эту реальность опасно», — заявил парламентарий.

По мнению Миронова, любое вмешательство государства в цифровую среду граждан вызывает болезненную реакцию. Власти, по его словам, должны действовать прозрачно и аргументированно, а не «вести себя как медведь в посудной лавке». Депутат отметил, что ошибки в государственной цифровой политике подрывают доверие россиян к власти. По его словам, «цифровая бюрократия» либо хранит молчание, либо даёт невнятные объяснения, что только усугубляет ситуацию.

«Необходим объективный посредник, независимый арбитр, модератор. Его задача — наладить диалог между обществом, ветвями власти, профессиональным сообществом, следить за соблюдением законов, развивать нормативную базу, предупреждать и разрешать конфликтные ситуации», — пояснил Миронов.

Цифровой омбудсмен, по замыслу политика, должен действовать отдельно от государственных органов, но иметь рычаги влияния на их работу. Миронов готов обсуждать инициативу с IT-экспертами, правозащитниками, депутатами, чиновниками и представителями бизнеса, чтобы выработать конкретные параметры реализации проекта.