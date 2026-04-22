Рязанский актер станет министром в сериале «Кузя. Путь к успеху» на ТНТ

4 мая в 20:00 на телеканале ТНТ состоится долгожданная премьера нового комедийного сериала «Кузя. Путь к успеху» (16+). Это новое ответвление легендарной вселенной «Универ», которое расскажет, что стало с героем Эдуардом Кузьминым после его громкого ухода. Для рязанских зрителей проект будет особенно интересен, ведь одну из ключевых ролей в нём исполнил уроженец Пронского района Виктор Рябов.

«Кузя. Путь к успеху» продолжает расширять вселенную «Универа». Она началась с оригинального сериала, который вышел в 2008 году. Затем последовали такие проекты, как «Новая общага», «Универ. 10 лет спустя» (18+), «Универ. 13 лет спустя» (16+) и самый свежий из них — «Универ. 15 лет спустя» (16+), недавно показанный на ТНТ. Параллельно с этим франшиза развивалась благодаря спин-оффам: «СашаТаня» (16+), который в 2023 году стал самым продолжительным спин-оффом сериала в России, и «Универ. Молодые» (18+). Впервые в истории вселенной отдельный проект целиком посвящён одному персонажу — Кузе.

В рамках проекта мы увидим Виктора Рябова, родившегося в Пронске Рязанской области. Именно здесь начался его творческий путь, а после окончания школы он поступил в Высшее театральное училище имени Бориса Щукина в Москве. На его счету более 200 кинопроектов.

«Сериал нужно посмотреть, чтобы зрители не замыкались только на гламурных, криминальных сериалах, а увидели, что и в сельской местности жизнь кипит своими проблемами, захватывает страстями, она интересная, поучительная и смешная одновременно», — признается Виктор Рябов.

Спин-офф «Кузя. Путь к успеху» рассказывает о возвращении Кузи в Агаповку, где он становится главой местного колхоза. Это стало его отправной точкой на пути к невероятному успеху, о котором уже состоявшийся бизнесмен Эдуард Кузьмин вспоминает, сидя в кресле студии, где о нём снимают байопик. Тогда, со всей своей непосредственностью и нестандартным подходом, он умудряется спасти колхоз от банкротства. Однако он ещё не знает, что городской бизнесмен замыслил использовать его для разрушения колхоза с целью последующей продажи земель под строительство платной трассы.

Виталий Гогунский, исполнитель главной роли: «Роль Кузи в образе бизнесмена оказалась намного сложнее, чем я думал. Играть олигарха — это трудно. Каждая сцена — для меня стресс и вызов, несмотря на то, что мне очень нравится происходящее с Кузей. Сейчас он — мой учитель. Если раньше я создавал Кузю, то теперь сам многому у него учусь: его умению вести бизнес, его прямолинейности и даже цинизму.

Все актёры и авторы большой вселенной «Универа» — это очень талантливые люди, и ничего смешнее на бумаге за последние 20 лет я не читал! Будет очень много забавных сцен. Я играл с огромным наслаждением, у меня были потрясающие партнёры. Я уже мечтаю посмотреть!».

Антон Колбасов, креативный продюсер, автор идеи: «Для меня “Кузя. Путь к успеху” — это не просто сериал, а первая история-приквел во вселенной “Универа”, которую мы рассказываем по-своему — тепло, честно и без лишнего пафоса. Это очень добрый, очень смешной и по-деревенски уютный проект о том, как Кузя уехал в Агаповку обычным парнем, а вернулся в Москву уже пельменным королём.

Мы решили показать этот путь изнутри — глазами тех, кто был рядом с ним всё это время. Поэтому вас ждёт необычный формат, живая деревня, настоящий дом Кузи и много искреннего юмора.

С того момента, как идея сериала родилась у меня в голове, она меня очень сильно зацепила. И сейчас надеюсь, что зрителю понравится, и вселенная “Универа” снова расширится — с новой точкой на карте, Агаповкой».