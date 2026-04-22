Кузя
Общество

Рязанский актер станет министром в сериале «Кузя. Путь к успеху» на ТНТ

Анастасия Мериакри
4 мая в 20:00 на телеканале ТНТ состоится долгожданная премьера нового комедийного сериала «Кузя. Путь к успеху» (16+). Это новое ответвление легендарной вселенной «Универ», которое расскажет, что стало с героем Эдуардом Кузьминым после его громкого ухода. Для рязанских зрителей проект будет особенно интересен, ведь одну из ключевых ролей в нём исполнил уроженец Пронского района Виктор Рябов.

«Кузя. Путь к успеху» продолжает расширять вселенную «Универа». Она началась с оригинального сериала, который вышел в 2008 году. Затем последовали такие проекты, как «Новая общага», «Универ. 10 лет спустя» (18+), «Универ. 13 лет спустя» (16+) и самый свежий из них — «Универ. 15 лет спустя» (16+), недавно показанный на ТНТ. Параллельно с этим франшиза развивалась благодаря спин-оффам: «СашаТаня» (16+), который в 2023 году стал самым продолжительным спин-оффом сериала в России, и «Универ. Молодые» (18+). Впервые в истории вселенной отдельный проект целиком посвящён одному персонажу — Кузе.

В рамках проекта мы увидим Виктора Рябова, родившегося в Пронске Рязанской области. Именно здесь начался его творческий путь, а после окончания школы он поступил в Высшее театральное училище имени Бориса Щукина в Москве. На его счету более 200 кинопроектов.

«Сериал нужно посмотреть, чтобы зрители не замыкались только на гламурных, криминальных сериалах, а увидели, что и в сельской местности жизнь кипит своими проблемами, захватывает страстями, она интересная, поучительная и смешная одновременно», — признается Виктор Рябов.

Спин-офф «Кузя. Путь к успеху» рассказывает о возвращении Кузи в Агаповку, где он становится главой местного колхоза. Это стало его отправной точкой на пути к невероятному успеху, о котором уже состоявшийся бизнесмен Эдуард Кузьмин вспоминает, сидя в кресле студии, где о нём снимают байопик. Тогда, со всей своей непосредственностью и нестандартным подходом, он умудряется спасти колхоз от банкротства. Однако он ещё не знает, что городской бизнесмен замыслил использовать его для разрушения колхоза с целью последующей продажи земель под строительство платной трассы.

Виталий Гогунский, исполнитель главной роли: «Роль Кузи в образе бизнесмена оказалась намного сложнее, чем я думал. Играть олигарха — это трудно. Каждая сцена — для меня стресс и вызов, несмотря на то, что мне очень нравится происходящее с Кузей. Сейчас он — мой учитель. Если раньше я создавал Кузю, то теперь сам многому у него учусь: его умению вести бизнес, его прямолинейности и даже цинизму.

Все актёры и авторы большой вселенной «Универа» — это очень талантливые люди, и ничего смешнее на бумаге за последние 20 лет я не читал! Будет очень много забавных сцен. Я играл с огромным наслаждением, у меня были потрясающие партнёры. Я уже мечтаю посмотреть!».

Антон Колбасов, креативный продюсер, автор идеи: «Для меня “Кузя. Путь к успеху” — это не просто сериал, а первая история-приквел во вселенной “Универа”, которую мы рассказываем по-своему — тепло, честно и без лишнего пафоса. Это очень добрый, очень смешной и по-деревенски уютный проект о том, как Кузя уехал в Агаповку обычным парнем, а вернулся в Москву уже пельменным королём.

Мы решили показать этот путь изнутри — глазами тех, кто был рядом с ним всё это время. Поэтому вас ждёт необычный формат, живая деревня, настоящий дом Кузи и много искреннего юмора.

С того момента, как идея сериала родилась у меня в голове, она меня очень сильно зацепила. И сейчас надеюсь, что зрителю понравится, и вселенная “Универа” снова расширится — с новой точкой на карте, Агаповкой».

Популярные материалы

Погода

Метеоролог рассказал, когда в Рязань вернётся весна

В Рязани выпало 25 см снега — апрель побил норму осадков в полтора раза. Синоптики уже знают, когда придёт тепло и почему бояться нечего.
Акценты

Шансы найти семью Усольцевых ещё есть, готовится масштабная поисковая операция

Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.
Новости России

Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.
Новости России

Женщина за рулем Mercedes снесла шесть машин в Москве, погибли два человека

В центре Москвы 29-летняя женщина на Mercedes без номеров сбила велокурьера и протаранила пять машин. Двое погибших, авария попала на видео.
Новости кино и ТВ

Актёр из культовых российских сериалов Игорь Алексеев скончался в ночь на 19 апреля

Актёр Игорь Алексеев, знакомый зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», умер в ночь с 18 на 19 апреля 2026 года. Незадолго до смерти он обсуждал новые съёмки.

Темы

Общество

Лесопарк преображается: новые ели, свежий газон и уборка после половодья

В Лесопарке завершён первый этап весеннего благоустройства. Обновлена контейнерная площадка для сбора твёрдых бытовых отходов, а подход к мусорным бакам отсыпан асфальтной крошкой.
Происшествия

В Рязанской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве с социальными выплатами на 300 000 рублей

Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней жительницы Пронского района. Её подозревают в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).
Транспорт и дороги

В Рязани временно изменены маршруты автобусов из-за ремонта на Мервинской

22 апреля в связи с проведением аварийного ремонта канализационного коллектора на улице Мервинской временно ограничено движение общественного транспорта.
Происшествия

В Рыбновском округе произошёл порыв напорного коллектора

22 апреля в 10:30 в диспетчерскую службу поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на участке напорного коллектора в Рыбновском муниципальном округе
Общество

На улице Садовой в Рязани начинается ремонт тепловых сетей, мусорные площадки перенесут

22 апреля в Рязани состоялось рабочее совещание, посвящённое старту плановых ремонтных работ на магистральных тепловых сетях по улице Садовой.
Медицина

В рязанской ОКБ спасли бойца СВО с выведенным наружу кишечником после ранения

История 45-летнего ветерана — это история мужества и борьбы. После тяжёлого ранения в живот, полученного в зоне СВО, в полевых условиях ему спасли жизнь. Однако последствия травмы были крайне тяжёлыми.
Экология, природа, животные

В Рязанской области от воды освободились 10 приусадебных участков

За последние сутки от воды освободилось 10 приусадебных участков в городе Рязани. На текущий момент остаются подтопленными 4 низководных моста.
Общество

У Рязанской ВДНХ появился свой сайт

Теперь следить за жизнью Рязанской ВДНХ стало ещё проще. У знакового городского пространства появился собственный официальный сайт — современная цифровая площадка, где собрана вся необходимая информация для гостей.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье