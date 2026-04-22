В Рыбновском округе произошёл порыв напорного коллектора

22 апреля в 10:30 в диспетчерскую службу поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на участке напорного коллектора в Рыбновском муниципальном округе. На место инцидента незамедлительно выехали экстренные службы.

В настоящее время на месте происшествия развёрнуты работы по ликвидации последствий аварии. В них задействованы 17 человек личного состава и 5 единиц техники Государственной противопожарной службы.

Если вы стали участником или свидетелем происшествия, незамедлительно сообщите об этом, позвонив по телефонам: 01 (со стационарного телефона), 101 (с мобильного). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.