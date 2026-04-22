В Рязани временно изменены маршруты автобусов из-за ремонта на Мервинской

22 апреля в связи с проведением аварийного ремонта канализационного коллектора на улице Мервинской временно ограничено движение общественного транспорта. Изменения коснутся сразу нескольких популярных маршрутов.

В целях обеспечения бесперебойной работы транспорта и объезда ремонтируемого участка были введены следующие изменения:

Автобусы маршрутов № 7, 7а и 15 (в обоих направлениях) будут следовать по улице Западная.

Администрация города Рязани просит жителей и гостей города учитывать эту информацию при планировании своих поездок. О сроках окончания ремонтных работ будет сообщено дополнительно.