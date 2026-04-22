В Рязанской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве с социальными выплатами на 300 000 рублей

Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней жительницы Пронского района. Её подозревают в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

По данным следствия, в 2022 году женщина обратилась в ГКУ «Центр социальных выплат Рязанской области» с заявлением на заключение социального контракта для ведения предпринимательской деятельности. Чтобы получить одобрение, она умышленно предоставила заведомо ложные сведения о своих доходах.

Продолжение после рекламы

На основании этих документов заявление было удовлетворено, и на банковский счёт подозреваемой поступили денежные средства. Женщина израсходовала их на личные нужды.

В результате незаконных действий бюджету региона был причинён ущерб на сумму около 300 тысяч рублей.

В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.