Лесопарк преображается: новые ели, свежий газон и уборка после половодья

В Лесопарке завершён первый этап весеннего благоустройства. Обновлена контейнерная площадка для сбора твёрдых бытовых отходов, а подход к мусорным бакам отсыпан асфальтной крошкой. Для озеленения высажены молодые ели.

Начался косметический ремонт входной группы центра управления сетью «Под мостом». Сейчас также ведутся работы по уборке и очистке площадок после половодья.

Временно демонтирован участок тротуара — это связано с ремонтом и техническим присоединением Национального центра «Россия» к водопроводу. В ближайшее время дорожное покрытие будет полностью восстановлено.

После просыхания грунта запланированы завоз земли и посев газонной травы. Эти мероприятия позволят завершить весеннее обновление Лесопарка и сделать его ещё более комфортным для жителей.