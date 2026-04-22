Электроснабжение на ТП-421 в Рязани восстановлено после падения дерева

На подстанции ТП-421 успешно завершены аварийно-восстановительные работы. Ранее из-за неблагоприятных погодных условий на воздушную линию упало дерево, что привело к повреждению траверс и обрыву провода СИП.
На место происшествия оперативно выехала бригада службы воздушных линий. Специалисты устранили последствия падения дерева, восстановили повреждённые траверсы, выполнили перетяжку провода СИП, провели проверку целостности линии и надёжности всех соединений.
В настоящее время электроснабжение потребителей полностью восстановлено.