Фото с сайта администрации Рязани
Общество

На улице Садовой в Рязани начинается ремонт тепловых сетей, мусорные площадки перенесут

Анастасия Мериакри
22 апреля в Рязани состоялось рабочее совещание, посвящённое старту плановых ремонтных работ на магистральных тепловых сетях по улице Садовой. В обсуждении приняли участие депутаты городской Думы, представители регионального оператора «Эко-Пронск», префектуры Советского района, «РМПТС» и подрядной организации.

Работы начнутся от улицы Есенина и будут вестись последовательно в сторону улицы Свободы. На первом этапе специалисты проведут вскрытие лотков, чтобы оценить реальное состояние коммуникаций и при необходимости скорректировать объём дальнейших работ.

Для безопасности горожан и транспорта все места проведения земляных работ будут надёжно огорожены. Ремонтные бригады будут работать исключительно в светлое время суток.

Особое внимание уделено обеспечению беспрепятственного проезда спецтранспорта (скорая помощь, пожарные). В дневное время заграждения будут немедленно убраны для проезда экстренных служб. В тёмное время суток проезд останется свободным благодаря установке лёгких ограничительных конструкций, которые можно легко сдвинуть.

На информационных щитах, установленных вдоль зоны работ, будут размещены номера телефонов представителей подрядной организации для экстренной связи.

В ходе совещания также был решён вопрос с вывозом мусора. На время проведения ремонта контейнерные площадки перенесут и установят вблизи перекрёстков. Жителям будут заблаговременно розданы объявления с информацией о новом местоположении контейнеров для сбора отходов.

Популярные материалы

Погода

Акценты

Новости России

Новости России

Новости кино и ТВ

Темы

Экология, природа, животные

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Новости России

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье