В рязанской ОКБ спасли бойца СВО с выведенным наружу кишечником после ранения

Врачи Областной клинической больницы (ОКБ) вернули к полноценной жизни участника специальной военной операции. Сложнейшая операция, выполненная в один этап, стала настоящим вызовом для хирургов и подарила мужчине будущее без боли и ограничений.

История 45-летнего ветерана — это история мужества и борьбы. После тяжёлого ранения в живот, полученного в зоне СВО, в полевых условиях ему спасли жизнь. Однако последствия травмы были крайне тяжёлыми: кишечник был выведен наружу (сформирована стома), а из-за обширного повреждения мышц живота образовалась гигантская грыжа. Половина кишечника фактически находилась в грыжевом мешке под кожей. Жить с этим невероятно тяжело. Постоянные боли, невозможность нормально двигаться.

Мужчина был направлен в ОКБ для дальнейшего лечения. После тщательных осмотров и анализов команда хирургов под руководством заведующего отделением гнойной хирургии Игоря Кондруся приняла решение провести уникальную операцию.

Обычно такие вмешательства проводят в 2–3 этапа, чтобы снизить риски для пациента. Но врачи решили сделать всё одномоментно. В сложнейшей операции, длившейся несколько часов, ассистировали врач-стажёр Санасар Кочарян и хирург Ирина Зорова.

Врачи блестяще справились с задачей: аккуратно разделили все спайки, образовавшиеся после ранения, вернули кишечник на место и восстановили его естественную проходимость, закрыв стому. Для устранения огромной грыжи установили специальный сетчатый имплантат размером 30×30 см, который был надёжно зафиксирован под мышцами живота.

«Главный риск в таких операциях — инфекция. Чтобы всё зажило идеально, хирурги использовали особые нити, на которых не размножаются микробы, и современную антибактериальную защиту», — подчеркнул Игорь Кондрусь.

Благодаря мастерству врачей уже через 10 дней после операции мужчину выписали домой в удовлетворительном состоянии. То, что раньше казалось невозможным, было исправлено за одно хирургическое вмешательство.

Теперь мужчина может жить без каких-либо ограничений и трудностей.