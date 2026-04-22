Фото: Рязанская ОКБ
Медицина

В рязанской ОКБ спасли бойца СВО с выведенным наружу кишечником после ранения

Анастасия Мериакри
Врачи Областной клинической больницы (ОКБ) вернули к полноценной жизни участника специальной военной операции. Сложнейшая операция, выполненная в один этап, стала настоящим вызовом для хирургов и подарила мужчине будущее без боли и ограничений.

История 45-летнего ветерана — это история мужества и борьбы. После тяжёлого ранения в живот, полученного в зоне СВО, в полевых условиях ему спасли жизнь. Однако последствия травмы были крайне тяжёлыми: кишечник был выведен наружу (сформирована стома), а из-за обширного повреждения мышц живота образовалась гигантская грыжа. Половина кишечника фактически находилась в грыжевом мешке под кожей. Жить с этим невероятно тяжело. Постоянные боли, невозможность нормально двигаться.

Мужчина был направлен в ОКБ для дальнейшего лечения. После тщательных осмотров и анализов команда хирургов под руководством заведующего отделением гнойной хирургии Игоря Кондруся приняла решение провести уникальную операцию.

Обычно такие вмешательства проводят в 2–3 этапа, чтобы снизить риски для пациента. Но врачи решили сделать всё одномоментно. В сложнейшей операции, длившейся несколько часов, ассистировали врач-стажёр Санасар Кочарян и хирург Ирина Зорова.

Врачи блестяще справились с задачей: аккуратно разделили все спайки, образовавшиеся после ранения, вернули кишечник на место и восстановили его естественную проходимость, закрыв стому. Для устранения огромной грыжи установили специальный сетчатый имплантат размером 30×30 см, который был надёжно зафиксирован под мышцами живота.

    «Главный риск в таких операциях — инфекция. Чтобы всё зажило идеально, хирурги использовали особые нити, на которых не размножаются микробы, и современную антибактериальную защиту», — подчеркнул Игорь Кондрусь.

    Благодаря мастерству врачей уже через 10 дней после операции мужчину выписали домой в удовлетворительном состоянии. То, что раньше казалось невозможным, было исправлено за одно хирургическое вмешательство.

    Теперь мужчина может жить без каких-либо ограничений и трудностей.

    Фото: Рязанская ОКБ

    Популярные материалы

    Погода

    Метеоролог рассказал, когда в Рязань вернётся весна

    В Рязани выпало 25 см снега — апрель побил норму осадков в полтора раза. Синоптики уже знают, когда придёт тепло и почему бояться нечего.
    Акценты

    Шансы найти семью Усольцевых ещё есть, готовится масштабная поисковая операция

    Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.
    Новости России

    Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

    В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.
    Новости России

    Женщина за рулем Mercedes снесла шесть машин в Москве, погибли два человека

    В центре Москвы 29-летняя женщина на Mercedes без номеров сбила велокурьера и протаранила пять машин. Двое погибших, авария попала на видео.
    Общество

    Священник объяснил, как помянуть усопших в Радоницу и что делать нельзя

    21 апреля православные отмечают Радоницу. Священник Антоний Русакевич объяснил, почему оставлять еду и водку на могиле — это суеверие родом из советской эпохи, а не христианская традиция.

    Темы

    Общество

    На улице Садовой в Рязани начинается ремонт тепловых сетей, мусорные площадки перенесут

    22 апреля в Рязани состоялось рабочее совещание, посвящённое старту плановых ремонтных работ на магистральных тепловых сетях по улице Садовой.
    Экология, природа, животные

    В Рязанской области от воды освободились 10 приусадебных участков

    За последние сутки от воды освободилось 10 приусадебных участков в городе Рязани. На текущий момент остаются подтопленными 4 низководных моста.
    Общество

    У Рязанской ВДНХ появился свой сайт

    Теперь следить за жизнью Рязанской ВДНХ стало ещё проще. У знакового городского пространства появился собственный официальный сайт — современная цифровая площадка, где собрана вся необходимая информация для гостей.
    Общество

    Дом на Крупской в Рязани готов к эксплуатации после капремонта

    В Рязани завершён капитальный ремонт многоквартирного дома №11 по улице Крупской. По итогам работ была проведена итоговая комиссионная проверка, чтобы оценить качество и соответствие выполненных задач техническому заданию.
    Общество

    В Рязанской области 40 млн рублей потратят на противопожарную защиту детских лагерей

    В регионе уже ведётся активная работа по обеспечению пожарной безопасности в лесах. С 1 апреля постановлением Правительства введён пожароопасный сезон.
    Общество

    Эксперты выяснили, что внутренняя отделка кинотеатра «Родина» не представляет культурной ценности

    В Рязани продолжается масштабная реконструкция знакового объекта культурного наследия — кинотеатра «Родина» (1945–1947 гг.).
    Общество

    «Зелёный сад — наш дом» начинает строительство детской поликлиники в Песочне

    Новое здание поможет разгрузить поликлинику № 7, где сейчас лечатся все дети огромного микрорайона. Важнейший социальный объект будет расположен на Васильевском проезде.
    Новости России

    Ушел из жизни легендарный лётчик Кашин, предотвративший захват самолета в 1973 году

    В 1973 году Иван Кашин проявил исключительное мужество. Во время рейса на самолете Як-40 террористы попытались захватить воздушное судно. Благодаря хладнокровию и профессионализму командира, был подан сигнал бедствия.

