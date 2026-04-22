Половодье в Рязани. Фото: МЧС России
Экология, природа, животные

В Рязанской области от воды освободились 10 приусадебных участков

Анастасия Мериакри
По состоянию на 16:00 22 апреля 2026 года обстановка, связанная с прохождением весеннего половодья на территории Рязанской области, остаётся стабильной. В большинстве рек региона отмечается понижение уровня воды.

По данным Рязанского центра по гидрометеорологии, за последние сутки зафиксировано следующее изменение уровней воды:

  • Река Ока (г. Рязань): уровень понизился на 35 см и составляет 336 см.
  • Река Ока (с. Старая Рязань): уровень понизился на 15 см и составляет 462 см.
  • Река Ока (г. Касимов): уровень понизился на 3 см и составляет 587 см.

В то же время на некоторых притоках наблюдается незначительный подъём воды:

  • Река Мокша (р. п. Кадом): уровень повысился на 3 см (654 см).
  • Река Проня (с. Быково): уровень повысился на 5 см (326 см).

Последствия и меры

За последние сутки от воды освободилось 10 приусадебных участков в городе Рязани. На текущий момент остаются подтопленными 4 низководных моста, 4 участка автомобильных дорог, 42 приусадебных участка.

Из-за подъёма воды остаются отрезанными от «большой земли» 8 населённых пунктов. Для обеспечения жизнедеятельности населения организовано 6 лодочных переправ. Жизнеобеспечение не нарушено, эвакуация не требуется.

Обстановка находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Рязанской области.

Популярные материалы

Погода

Метеоролог рассказал, когда в Рязань вернётся весна

В Рязани выпало 25 см снега — апрель побил норму осадков в полтора раза. Синоптики уже знают, когда придёт тепло и почему бояться нечего.
Акценты

Шансы найти семью Усольцевых ещё есть, готовится масштабная поисковая операция

Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.
Новости России

Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.
Новости России

Женщина за рулем Mercedes снесла шесть машин в Москве, погибли два человека

В центре Москвы 29-летняя женщина на Mercedes без номеров сбила велокурьера и протаранила пять машин. Двое погибших, авария попала на видео.
Общество

Священник объяснил, как помянуть усопших в Радоницу и что делать нельзя

21 апреля православные отмечают Радоницу. Священник Антоний Русакевич объяснил, почему оставлять еду и водку на могиле — это суеверие родом из советской эпохи, а не христианская традиция.

Темы

Общество

На улице Садовой в Рязани начинается ремонт тепловых сетей, мусорные площадки перенесут

22 апреля в Рязани состоялось рабочее совещание, посвящённое старту плановых ремонтных работ на магистральных тепловых сетях по улице Садовой.
Медицина

В рязанской ОКБ спасли бойца СВО с выведенным наружу кишечником после ранения

История 45-летнего ветерана — это история мужества и борьбы. После тяжёлого ранения в живот, полученного в зоне СВО, в полевых условиях ему спасли жизнь. Однако последствия травмы были крайне тяжёлыми.
Общество

У Рязанской ВДНХ появился свой сайт

Теперь следить за жизнью Рязанской ВДНХ стало ещё проще. У знакового городского пространства появился собственный официальный сайт — современная цифровая площадка, где собрана вся необходимая информация для гостей.
Общество

Дом на Крупской в Рязани готов к эксплуатации после капремонта

В Рязани завершён капитальный ремонт многоквартирного дома №11 по улице Крупской. По итогам работ была проведена итоговая комиссионная проверка, чтобы оценить качество и соответствие выполненных задач техническому заданию.
Общество

В Рязанской области 40 млн рублей потратят на противопожарную защиту детских лагерей

В регионе уже ведётся активная работа по обеспечению пожарной безопасности в лесах. С 1 апреля постановлением Правительства введён пожароопасный сезон.
Общество

Эксперты выяснили, что внутренняя отделка кинотеатра «Родина» не представляет культурной ценности

В Рязани продолжается масштабная реконструкция знакового объекта культурного наследия — кинотеатра «Родина» (1945–1947 гг.).
Общество

«Зелёный сад — наш дом» начинает строительство детской поликлиники в Песочне

Новое здание поможет разгрузить поликлинику № 7, где сейчас лечатся все дети огромного микрорайона. Важнейший социальный объект будет расположен на Васильевском проезде.
Новости России

Ушел из жизни легендарный лётчик Кашин, предотвративший захват самолета в 1973 году

В 1973 году Иван Кашин проявил исключительное мужество. Во время рейса на самолете Як-40 террористы попытались захватить воздушное судно. Благодаря хладнокровию и профессионализму командира, был подан сигнал бедствия.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье