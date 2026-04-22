В Рязанской области от воды освободились 10 приусадебных участков

По состоянию на 16:00 22 апреля 2026 года обстановка, связанная с прохождением весеннего половодья на территории Рязанской области, остаётся стабильной. В большинстве рек региона отмечается понижение уровня воды.

По данным Рязанского центра по гидрометеорологии, за последние сутки зафиксировано следующее изменение уровней воды:

Река Ока (г. Рязань): уровень понизился на 35 см и составляет 336 см.

Река Ока (с. Старая Рязань): уровень понизился на 15 см и составляет 462 см.

Река Ока (г. Касимов): уровень понизился на 3 см и составляет 587 см.

В то же время на некоторых притоках наблюдается незначительный подъём воды:

Река Мокша (р. п. Кадом): уровень повысился на 3 см (654 см).

Река Проня (с. Быково): уровень повысился на 5 см (326 см).

Последствия и меры

За последние сутки от воды освободилось 10 приусадебных участков в городе Рязани. На текущий момент остаются подтопленными 4 низководных моста, 4 участка автомобильных дорог, 42 приусадебных участка.

Из-за подъёма воды остаются отрезанными от «большой земли» 8 населённых пунктов. Для обеспечения жизнедеятельности населения организовано 6 лодочных переправ. Жизнеобеспечение не нарушено, эвакуация не требуется.

Обстановка находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Рязанской области.