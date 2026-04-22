У Рязанской ВДНХ появился свой сайт

Теперь следить за жизнью Рязанской ВДНХ стало ещё проще. У знакового городского пространства появился собственный официальный сайт — современная цифровая площадка, где собрана вся необходимая информация для гостей.
Что можно найти на сайте?
- Актуальная афиша. Будьте в курсе всех предстоящих концертов, фестивалей, выставок и мастер-классов.
- Информация о резидентах. Узнайте больше о проектах и бизнесах, которые работают на территории ВДНХ.
- Меню ресторанов. Планируете визит? Заранее изучите предложения кафе и ресторанов, чтобы выбрать идеальное место для обеда или ужина.
- Историческая страница. Для ценителей истории подготовлен специальный раздел. Здесь собраны архивные газетные вырезки, уникальные факты и всё самое интересное о прошлом площадки.
Кроме того, сайт может похвастаться современным дизайном, который делает навигацию простой и приятной.