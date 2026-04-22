Новую порцию снега и заморозки принесет циклон в Рязанскую область 23 и 24 апреля

Завтра, 23 апреля, на территорию Рязанской области выйдет циклон, движущийся с северо-востока. Он принесёт с собой не по сезону холодную и неустойчивую погоду.

Днём в регионе пройдут дожди, которые уже к вечеру и в ночные часы перейдут в мокрый снег. Наиболее интенсивные осадки, по прогнозам синоптиков, ожидаются в западной половине области и в самом городе Рязани. Вновь возможно образование временного снежного покрова.

В четверг, 24 апреля, похолодание продолжится. Ночью и утром температура воздуха понизится до 0°C, а местами опустится и ниже нуля. Усилится и ветер: в четверг и пятницу его порывы будут достигать 16 м/с.

Как отмечает метеоролог Роман Степанов в своем телеграм-канале «Будни провинциального метеоролуха», этот циклон продолжает странную традицию нетипичных траекторий, сложившуюся за последние две недели. Вместо привычных атлантических циклонов регион оказывается во власти воздушных масс с юга, юго-востока и северо-востока. Именно они приносят с собой такую переменчивую и, откровенно говоря, не самую приятную погоду.

По предварительным прогнозам, подобный характер погоды может сохраниться вплоть до мая.