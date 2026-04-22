Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Транспорт и дороги

В администрации Рязани назвали улицы, где в ближайшее время начнётся ремонт дорог

Анастасия Мериакри
В Рязани активно ведутся работы по ремонту улично-дорожной сети. На данный момент дорожные службы заняты на нескольких ключевых объектах. Подробности сообщил глава администрации города Борис Ясинский.

На Московском шоссе специалисты укрепляют откосы путепровода, переносят инженерные коммуникации, ведут подготовительные работы и строят кабельную канализацию. На улице Стройкова дорожники выполняют фрезерование старого покрытия, а на улицах Есенина и Вознесенской уже началась укладка верхнего слоя асфальта.

В ближайшие дни ремонтные бригады выйдут на новый участок — улицу Корнилова. Также сообщается о начале подготовительных работ на дороге, ведущей к санаторию «Сосновый Бор», где выполнена геодезическая разбивка трассы.

Параллельно с капитальным ремонтом ведётся и ямочный. На данный момент работы уже завершены на улицах Ломоносова, Соборной, Костычёва, Есенина и Чапаева. Заделка выбоин продолжается на улицах Каширина и Зубковой.

В ближайшее время дорожники приступят к ремонту на улицах Новосёлов, Новой, Кальной, Быстрецкой и Княжье Поле.

Популярные материалы

Погода

Метеоролог рассказал, когда в Рязань вернётся весна

В Рязани выпало 25 см снега — апрель побил норму осадков в полтора раза. Синоптики уже знают, когда придёт тепло и почему бояться нечего.
Акценты

Шансы найти семью Усольцевых ещё есть, готовится масштабная поисковая операция

Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.
Новости России

Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.
Новости России

Женщина за рулем Mercedes снесла шесть машин в Москве, погибли два человека

В центре Москвы 29-летняя женщина на Mercedes без номеров сбила велокурьера и протаранила пять машин. Двое погибших, авария попала на видео.
Новости кино и ТВ

Актёр из культовых российских сериалов Игорь Алексеев скончался в ночь на 19 апреля

Актёр Игорь Алексеев, знакомый зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», умер в ночь с 18 на 19 апреля 2026 года. Незадолго до смерти он обсуждал новые съёмки.

Темы

Интересное

Василиса Володина назвала знак, который ждёт «дичайшая удача» в ближайшие 20 лет

Астролог Василиса Володина рассказала о знаковом астрологическом событии, которое определит жизненный путь миллионов людей на ближайшие десятилетия. Речь идёт о переходе планеты Плутон в созвездие Водолея.
Погода

Новую порцию снега и заморозки принесет циклон в Рязанскую область 23 и 24 апреля

В четверг, 24 апреля, похолодание продолжится. Ночью и утром температура воздуха понизится до 0°C, а местами опустится и ниже нуля.
Транспорт и дороги

С 24 апреля движение катеров в Заокское и Коростово будет приостановлено

С 23 апреля в Рязани вступают в силу важные изменения в расписании движения речных теплоходов и автобусов, следующих в пригородные населённые пункты.
Интересное

Гороскоп на 23 апреля: Звёзды советуют быть начеку и доверять интуиции

Четверг, 23 апреля, обещает быть днём контрастов. Для одних знаков зодиака Вселенная приготовила проверку на прочность и риск возникновения конфликтов, а для других — щедрые возможности и шанс на судьбоносные перемены. Кого ждёт проверка на прочность, а кому стоит ловить удачу за хвост? Узнайте, что говорят звёзды о вашем дне.
Общество

Электроснабжение на ТП-421 в Рязани восстановлено после падения дерева

На подстанции ТП-421 успешно завершены аварийно-восстановительные работы. Ранее из-за неблагоприятных погодных условий на воздушную линию упало дерево.
Общество

Лесопарк преображается: новые ели, свежий газон и уборка после половодья

В Лесопарке завершён первый этап весеннего благоустройства. Обновлена контейнерная площадка для сбора твёрдых бытовых отходов, а подход к мусорным бакам отсыпан асфальтной крошкой.
Происшествия

В Рязанской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве с социальными выплатами на 300 000 рублей

Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней жительницы Пронского района. Её подозревают в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).
Транспорт и дороги

В Рязани временно изменены маршруты автобусов из-за ремонта на Мервинской

22 апреля в связи с проведением аварийного ремонта канализационного коллектора на улице Мервинской временно ограничено движение общественного транспорта.

