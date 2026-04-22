В администрации Рязани назвали улицы, где в ближайшее время начнётся ремонт дорог

В Рязани активно ведутся работы по ремонту улично-дорожной сети. На данный момент дорожные службы заняты на нескольких ключевых объектах. Подробности сообщил глава администрации города Борис Ясинский.

На Московском шоссе специалисты укрепляют откосы путепровода, переносят инженерные коммуникации, ведут подготовительные работы и строят кабельную канализацию. На улице Стройкова дорожники выполняют фрезерование старого покрытия, а на улицах Есенина и Вознесенской уже началась укладка верхнего слоя асфальта.

Продолжение после рекламы

В ближайшие дни ремонтные бригады выйдут на новый участок — улицу Корнилова. Также сообщается о начале подготовительных работ на дороге, ведущей к санаторию «Сосновый Бор», где выполнена геодезическая разбивка трассы.

Параллельно с капитальным ремонтом ведётся и ямочный. На данный момент работы уже завершены на улицах Ломоносова, Соборной, Костычёва, Есенина и Чапаева. Заделка выбоин продолжается на улицах Каширина и Зубковой.

В ближайшее время дорожники приступят к ремонту на улицах Новосёлов, Новой, Кальной, Быстрецкой и Княжье Поле.