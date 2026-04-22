Фото: Изображение от freepik
Транспорт и дороги

С 24 апреля движение катеров в Заокское и Коростово будет приостановлено

Анастасия Мериакри
С 23 апреля в Рязани вступают в силу важные изменения в расписании движения речных теплоходов и автобусов, следующих в пригородные населённые пункты. Администрация города просит жителей учесть эту информацию при планировании своих поездок.

Расписание теплохода между Рязанью и селом Заокское скорректировано:

  • Из Рязани в Заокское: отправление в 5:45.
  • Из Заокского в Рязань: отправление в 6:35.

Также с 23 апреля после обеда начинает работу автобус по маршруту №149 «Рязань — Коростово». Движение будет осуществляться по следующему графику:

Из Рязани (отправление): 15:00, 17:00, 18:30.

Из села Коростово (отправление): 15:40, 7:40, 19:10.

Обращаем особое внимание, что с 24 апреля движение катера будет полностью приостановлено. В этот день и далее будет организовано только движение автобуса.

