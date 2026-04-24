В Рязанской области спадает весеннее половодье, освобождены 11 участков и мост

В Рязанской области продолжается спад весеннего половодья. По данным на 10:00 24 апреля 2026 года, уровень воды в Оке и большинстве рек региона снижается, сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Рязанский центр гидрометеорологии.

За минувшие сутки в черте Рязани уровень Оки понизился на 40 сантиметров и составляет 246 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. В районе села Старая Рязань вода опустилась на 22 сантиметра — до отметки 422 сантиметра, у Касимова — на восемь сантиметров, до 573 сантиметров.

В реке Проня у населенного пункта Быково уровень снизился на 48 сантиметров и составляет 248 сантиметров. В реке Ранова у села Троица вода опустилась на семь сантиметров — до 535 сантиметров, в реке Верда у Скопина — на пять сантиметров, до 160 сантиметров выше нулевой отметки.

Единственное исключение — река Мокша в черте рабочего поселка Кадом, где уровень воды повысился на два сантиметра и достиг 657 сантиметров.

За сутки от воды освободились 11 приусадебных участков в Рязани и один низководный мост в Старожиловском муниципальном округе.

На сегодняшний день остаются затопленными три низководных моста, три участка автодорог и 22 приусадебных участка. Отрезано четыре населенных пункта. Для сообщения с ними организованы четыре лодочные переправы.

По предварительным данным, жизнеобеспечение населения не нарушено. Эвакуация не требуется.