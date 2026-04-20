ГУ МЧС и Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представили актуальные данные о паводковой ситуации в регионе на полдень 20 апреля 2026 года. На большинстве рек области фиксируется стабильное снижение уровня воды, что позволило освободить от подтопления часть территорий и объектов транспортной инфраструктуры.

В границах Рязани уровень Оки за последние 24 часа упал на 22 сантиметра, достигнув отметки в 382 сантиметра над нулевым постом. Схожая тенденция наблюдается у села Старая Рязань и в Касимове, где вода отступила на 12 и 5 сантиметров соответственно. Рекордное снижение уровня зафиксировано на реке Проня в районе населенного пункта Быково — за сутки вода ушла сразу на 72 сантиметра. Исключением остается река Мокша в поселке Кадом, где отмечен незначительный подъем на 5 сантиметров.

Благодаря спаду воды за прошедшие сутки от подтопления освободились:

— один низководный мост в Спасском муниципальном округе;

— один приусадебный участок в областном центре.

Несмотря на положительную динамику, в регионе под водой остаются четыре низководных моста и пять участков автомобильных дорог. Затопленными числятся 93 приусадебных участка. В настоящий момент отрезано транспортное сообщение с восемью населенными пунктами, для связи с которыми организована работа шести лодочных переправ. По данным МЧС, жизнеобеспечение жителей не нарушено, необходимость в эвакуации населения отсутствует.